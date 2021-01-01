تهنئة فيسبوكية بترقية أستاذ مصري تحصد 210 آلاف "أغضبني".. الجامعة تحقق

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › تهنئة فيسبوكية بترقية أستاذ مصري تحصد 210 آلاف "أغضبني".. الجامعة تحقق

صورة الخبر: تهنئة فيسبوكية بترقية أستاذ مصري
تهنئة فيسبوكية بترقية أستاذ مصري

بدأت الواقعة صباح أمس الثلاثاء عندما نشرت الصفحة الرسمية لكلية العلوم بالجامعة تدوينة، تتضمن تهنئة بترقية الدكتور محمود مرسي
قررت جامعة الإسكندرية في مصر التحقيق في واقعة أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل.

وبدأت الواقعة صباح أمس الثلاثاء عندما نشرت الصفحة الرسمية لكلية العلوم بالجامعة تدوينة، تتضمن تهنئة بترقية الدكتور محمود مرسي أحمد محمد إلى درجة مدرس بقسم الكيمياء، وخلال ساعات حصدت 210 آلاف أغضبني، فضلا عن آلاف التعليقات الغاضبة لترقيته، وأخرى مستنكرة ذلك، فيما تعاطف آخرون مع طلاب الكلية الذين شنوا حملة على الصفحة مطالبين إدارة الجامعة بالتحقيق معه لسوء سلوكه معهم، حسب تعليقاتهم.

وكشف الطلاب خلال التعليقات المواقف التي زعموا أنها حدثت معهم من جانب الأستاذ الجامعي وتفاوتت ما بين إساءات وإهانات وجهها لهم وتعمد إيذائهم وإلحاق الضرر بهم، ما اضطر إدارة الصفحة إلى غلق التعليقات.

من جانبه صرح الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أنه وجه الدكتورة أماني عبد الحميد عميدة كلية العلوم، باستدعاء الدكتور محمود مرسي، وسؤاله حول الواقعة، مؤكداً أنه سيتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة لم تتلقَ أي شكوى مكتوبة من الطلاب الآن أو سابقاً من خلال الكلية أو الجامعة، موضحاً أن الجامعة شكلت لجنة لتقصي الحقيقة في هذا الموضوع للوقوف على حقيقة ما أثير عبر مواقع التواصل.

المصدر: alarabiya

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تهنئة فيسبوكية بترقية أستاذ مصري تحصد 210 آلاف "أغضبني".. الجامعة تحقق

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
61161

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager