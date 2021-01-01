بدأت الواقعة صباح أمس الثلاثاء عندما نشرت الصفحة الرسمية لكلية العلوم بالجامعة تدوينة، تتضمن تهنئة بترقية الدكتور محمود مرسي
قررت جامعة الإسكندرية في مصر التحقيق في واقعة أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل.
وبدأت الواقعة صباح أمس الثلاثاء عندما نشرت الصفحة الرسمية لكلية العلوم بالجامعة تدوينة، تتضمن تهنئة بترقية الدكتور محمود مرسي أحمد محمد إلى درجة مدرس بقسم الكيمياء، وخلال ساعات حصدت 210 آلاف أغضبني، فضلا عن آلاف التعليقات الغاضبة لترقيته، وأخرى مستنكرة ذلك، فيما تعاطف آخرون مع طلاب الكلية الذين شنوا حملة على الصفحة مطالبين إدارة الجامعة بالتحقيق معه لسوء سلوكه معهم، حسب تعليقاتهم.
وكشف الطلاب خلال التعليقات المواقف التي زعموا أنها حدثت معهم من جانب الأستاذ الجامعي وتفاوتت ما بين إساءات وإهانات وجهها لهم وتعمد إيذائهم وإلحاق الضرر بهم، ما اضطر إدارة الصفحة إلى غلق التعليقات.
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التعليقات على تهنئة فيسبوكية بترقية أستاذ مصري تحصد 210 آلاف "أغضبني".. الجامعة تحقق
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