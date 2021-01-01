طلب مصري من واشنطن للتدخل بشأن أزمة سد النهضة

أفادت مصادر "العربية" من القاهرة، الأربعاء، أن مصر طلبت من واشنطن للتدخل بشأن أزمة سد النهضة، مشددة على عدم تراجعها عن حقوقها المائية.
جاء ذلك، بحسب المصادر، خلال استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي وصل القاهرة في وقت سابق من اليوم، للتباحث بشأن تثبيت الهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وبحسب مصادر "العربية"، فإن القاهرة أبلغت بلينكن أنها متمسكة باتفاق ملزم وشامل لقضية سد النهضة، فيما أكدت واشنطن، على لسان وزير خارجيتها، أنها تعمل حاليا على ذلك من خلال طرح أطروحات غير تقليدية قبل الملء الثاني للسد.
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