طلب مصري من واشنطن للتدخل بشأن أزمة سد النهضة

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أفادت مصادر "العربية" من القاهرة، الأربعاء، أن مصر طلبت من واشنطن للتدخل بشأن أزمة سد النهضة، مشددة على عدم تراجعها عن حقوقها المائية.



جاء ذلك، بحسب المصادر، خلال استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي وصل القاهرة في وقت سابق من اليوم، للتباحث بشأن تثبيت الهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين.



وبحسب مصادر "العربية"، فإن القاهرة أبلغت بلينكن أنها متمسكة باتفاق ملزم وشامل لقضية سد النهضة، فيما أكدت واشنطن، على لسان وزير خارجيتها، أنها تعمل حاليا على ذلك من خلال طرح أطروحات غير تقليدية قبل الملء الثاني للسد.

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كما طالبت مصر بضرورة تدخل أميركا لوقف الملء الثاني، وبأهمية عودة إثيوبيا إلى مسار المفاوضات.القاهرة أضافت أنها لن تتراجع عن اتفاق يضمن حقوقها وبرعاية دولية، بحسب مصادر "العربية".وكان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري أكد، الأحد، أن مفاوضات سد النهضة متوقفة والولايات المتحدة لم تتقدم حتى الآن بأي مقترح لحل أزمة سد النهضة.وقال خلال تصريحات صحافية "القاهرة لن تقبل بحدوث أزمة مائية في البلاد، وأي تصرف أحادي الجانب وغير قانوني من إثيوبيا".كما أضاف "الملء الثاني لسد النهضة سيسبب "صدمة مائية" لمصر، مبيناً "سنستغل مخزون المياه أمام السد العالي لتعويض النقص الناجم عن الملء الثاني لسد النهضة".