طلبات إحاطة للحكومة المصرية بسبب مشروع ساويرس في مدينة الشيخ زايد

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صورة الخبر: نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

تقدم 4 أعضاء في مجلس النواب المصري بطلبات إحاطة لكل من رئيس الوزراء المصري ووزير الإسكان بسبب ارتفاعات مشروع الملياردير المصري نجيب ساويرس "زد" بمدينة الشيخ زايد غرب القاهرة.

وقال النواب، في طلبات الإحاطة التي اطلعت عليها رويترز، "إن المشروع العقاري الذي تنفذه شركة أورا للتطوير العقاري المملوكة لساويرس يشمل ارتفاعات 20 دورا، وهو ما يوازي 90 مترا، مما يعد إهدارا للمال العام لتأثيره السلبي على البنية التحتية بالمدينة"، على حد قولهم.

ويقام مشروع "زد" السكني على مساحة 165 فدانا، ويطل على حديقة الشيخ زايد المركزية، ومن المقرر أن تبدأ الشركة في تسليم المرحلة الأولى من المشروع عام 2024.

وبحسب النواب المتقدمين بطلبات الإحاطة في الوثائق، فإن المشروع مخالف لقانون البناء رقم 119 لعام 2008.

ولم يتسن على الفور لرويترز الحصول على تعقيب من ساويرس أو شركة أورا للتطوير العقاري.

المصدر: alarabiya

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