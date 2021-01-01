يسعى ريال مدريد لتوفير 100 مليون يورو من رحيل الثلاثي إيسكو ومارسيلو ورافائيل فاران في الصيف الحالي.
ووفقا لصحيفة "أس" الإسبانية فأن فاران البالغ 28 عاما ينوي الرحيل لخوض تجربة جديدة، إذ ينتهي تعاقده في صيف 2022.
ولا يود ريال مدريد بيع لاعبه بأقل من 60 مليون يورو.
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التعليقات على أس: فاران ومارسيلو وإيسكو على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد
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