أس: فاران ومارسيلو وإيسكو على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد

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يسعى ريال مدريد لتوفير 100 مليون يورو من رحيل الثلاثي إيسكو ومارسيلو ورافائيل فاران في الصيف الحالي.



ووفقا لصحيفة "أس" الإسبانية فأن فاران البالغ 28 عاما ينوي الرحيل لخوض تجربة جديدة، إذ ينتهي تعاقده في صيف 2022.



ولا يود ريال مدريد بيع لاعبه بأقل من 60 مليون يورو.

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في المقابل سيعوض ريال مدريد رحيل مدافعه الفرنسي بضم النمساوي دافيد ألابا في صفقة انتقال حر من بايرن ميونيخ عقب نهاية تعاقده، إذ يفصله فقط إجراء الفحص الطبي.