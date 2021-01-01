

يستمر لأكثر من 3 ساعات.. الأرض تتعرض لإعصار مغناطيسي في العاشرة مساء يستمر لأكثر من 3 ساعات.. الأرض تتعرض لإعصار مغناطيسي في العاشرة مساء

14pt;">بحسب ما نشر الموقع الإلكتروني لمختبر الأشعة السينية وعلم الفلك التابع لمعهد الفيزياء في أكاديمية العلوم الروسية، فإنه تم تسجيل 17 توهجا شمسيا في 22 و23 من هذا الشهر، الأمر الذي يؤدي إلى عواصف مغناطيسية.



وتتعرض الأرض لسلسلة من العواصف المغناطيسية، التي قد تستمر من 3 إلى 6 ساعات، على أن تبدأ اليوم الثلاثاء 25 مايو، فيما 14pt;">كانت بعض التوهجات مصحوبة بقذف مواد شمسية في الفضاء بين الكواكب منها يقع على طول خط الشمس والأرض باتجاه كوكبنا.



وبحسب الخبراء، سيحدث أول اتصال للكتل الشمسية المقذوفة بالأرض اليوم 25 مايو في حوالي الساعة 10 مساء.

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على أن يصل قلب الطرد إلى كوكبنا في 26 مايو، في حوالي الساعة 4 صباحا، وخلال هذه الفترة من المتوقع أن يستمر إعصار العواصف المغناطيسية من ثلاث إلى ست ساعات، ومن المتوقع أن يستقر المجال المغناطيسي بعد 27 مايو.