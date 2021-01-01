

شجرة مصرية «خارقة» تعالج السرطان ونزلات البرد والجروح والإسهال والاكتئاب شجرة مصرية «خارقة» تعالج السرطان ونزلات البرد والجروح والإسهال والاكتئاب

يبدو أنه كل عام أو عامين، يتم عرض «طعام خارق» جديد على أرفف متاجر الأطعمة الصحية في جميع أنحاء البلاد. سواء كانت بعض العلاجات العشبية القديمة أو بعض الحبوب التي تزرعها ثقافة السكان الأصليين في جزء من العالم، حيث فقد تزايدت شعبية الأطعمة الفائقة بين السكان المهتمين بالصحة لعلاج الأمراض في جميع أنحاء العالم.



تقدم شجرة المورينجا، مثلها مثل الأطعمة الخارقة الأخرى، كميات هائلة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي تحتاجها أجسامنا. لكن ما هي شجرة المورينجا؟ وما هي فوائدها؟



في هذا التقرير، يستعرض «المصري لايت» مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية التي تقدمها هذه الشجرة المذهلة. بحسب ما جاء في موقع permaculturenews، وموقع thepresenceportal.

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سر جمال العمرتعرف شجرة المورينجا، أيضًا باسم شجرة الطبل أو شجرة الفجل. ومحنتها في العديد من الثقافات والمواقع الطبية لقب «الشجرة المعجزة».ويعود استخدام المورينجا في منتجات التجميل إلى قرون مضت. كان زيت المورينجا ذا قيمة عالية في مصر القديمة، حيث كان يستخدم في صناعة العطور وتنعيم البشرة وزيت الشعر. بالإضافة إلى ذلك، فإن المحتوى العالي من فيتامينات A و C في المورينجا يجعلها ممتازة لتحسين مرونة البشرة وتفتيح البشرة.استخدم المصريون القدماء، الذين كانوا من أشد المعجبين بالزيت، مزيجًا من المورينجا وزيت الخروع والسمسم لتقليل تجاعيدهم والحفاظ على مظهر الشباب. وجدوا استخدامًا إضافيًا له عند حماية بشرتهم وتجديد شبابها من البيئة الصحراوية القاسية المشمسة. كما تم دفن الجرار المليئة بزيت المورينجا مع الموتى في المقابر المصرية القديمة.الفوائد الصحية للشجرة المعجزةأُطلق على المورينجا لقب «شجرة المعجزات» و«شجرة الحياة» نظرًا لفوائدها العديدة. وبالإضافة إلى احتوائه على فيتامينات A و C لتحسين مظهر الجلد، فإن النبات له أيضًا خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات. يمكن استخدامه لعلاج الجروح. كما أنه يوفر الراحة من الحروق والطفح الجلدي ولدغ الحشرات.استخدم المصريون القدماء المورينجا كدواء أيضًا. حيث تم استخدام الشاي المصنوع من أوراق المورينجا لعلاج نزلات البرد والالتهابات. ومن ناحية أخرى، فإن استهلاك الأوراق الطازجة يحسن ظروف الأشخاص المصابين بفقر الدم والإسهال وقرحة المعدة.كذلك استخدمت الثقافات القديمة أيضًا بذور المورينجا لعلاج الاكتئاب. بينما ساعد جذر المورينجا في تهدئة القلق.اليوم، تستخدم المورينجا لعلاج قائمة واسعة من الأمراض بما في ذلك السرطان. تظهر الأبحاث أن مستخلصات المورينجا لها خصائص ومركبات، مثل النيازيميسين، التي قد تعزز مقاومة السرطان وتمنع نمو الخلايا السرطانية.