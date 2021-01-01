إعصار «ياس» يضرب الهند والسلطات تنقل أكثر من 3 مليون شخص

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إعصار «ياس» يضرب الهند والسلطات تنقل أكثر من 3 مليون شخص

ضربت الهند كارثة جديدة بعد انتشار الموجودة الثالثة من فيروس كورونا وزيادة حالات الوفاة، حيث بدأت السلطات الهندية في نقل أكثر من 3 ملايين من سكان المناطق الساحلية في ولايتين، وذلك بسبب أقتراب إعصار قوي من الساحل الشرقي للبلاد.

وقامت السلطات بنقل 2 مليون شخص لملاجئ مؤقتة في ولاية أوديشا، وتم إجلاء أكثر من مليوم شخص إلى ولاية البنغال، وذلك بحسب موقع سبوتنك.

وحظرت إدراة الأرصاد الجوية الهندية من أعصار ياس، وثاني إعصار يضرب الهند خلال إسبوع، ومن المتوقع أن يكون من العواصف الشديدة، ويصل سرعة الرياح 177 كيلومترا في الساعة.



ومن المرجح أن تصل العاصفة، التي تتشكل في خليج البنغال، إلى الشاطئ قرب الحدود بين ولايتي أوديشا والبنغال الغربية في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء.

المصدر: بوابة أخبار اليوم

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