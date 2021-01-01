

في الصيف .. أبرز النصائح لحماية طفلك من خطر المكيف في الصيف .. أبرز النصائح لحماية طفلك من خطر المكيف

مع ارتفاع درجات الحرارة، يكون الجو صعبا علي الأطفال، ويصبح المكيف حلل مثاليا لدي الامهات ، لكن احذري عند استخدمه، يجب إتباع بعض النصائح لتجنب مخاطره.







وبحسب موقع babycenter، إليك عدة نصائح يمكنك اتباعها عند تشغيل المكيف في غرفة طفلك:

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-ضبط درجة الحرارةأجسام حديثي الولادة لا تستطيع مواءمة درجة حرارتها مثل البالغين، ما قد يعرضهم لكثير من الأخطار الناتجة عن ارتفاع الحرارة الشديد، لذلك ينصح أطباء الأطفال بتشغيل التكييف في درجات الحرارة المرتفعة وضبط درجة الحرارة بين 22 و26 حسب ملابس الرضيع.- إبقاء الطفل في درجة حرارة ثابتةيجب إبقاء طفلك في درجة حرارة مستقرة، إذ ربطت العديد من الدراسات بين الاختلاف الكبير في درجات الحرارة ومتلازمة موت المهد المفاجيء، كما أنه من الخطورة خروج الطفل مباشرة من جو الغرفة المعتدل إلى درجة الحرارة الخارجية المرتفعة. يمكنك غلق التكييف قبل فترة من خروجكما.-عدم خفض درجة الحرارة بشكل مبالغلا تعرضي طفلك إلى درجات حرارة شديدة الانخفاض لأنه سوف يستهلك السعرات الحرارية والدهون المخزنة في جسمه لكي يبقى دافئًا.-عدم وضع الطفل بشكل مباشر للمكيفلا تضعي طفلك مباشرة تحت المكيف أو المروحة، فمن الممكن يسبب له أثار جانبية انتي في غنه عنها.تبريد جسم طفلكحاولي الاستغناء عن التكييف والحفاظ على برودة جسم طفلك بوضع منشفة رطبة حول مهده أو إعطائه حمامًا دافئًا، ووضع قطعة قماش مبللة على جسمه.-تجنب تغير الحفاضاتيجب عليكي أن تجنب تغير الحفاضات في غرفة مكيفة، حتي لا تعرض جسمك طفلك إلي الهواء بشكل مباشر، مما يسبب كثير من المضاعفات.-تجنبي جفاف الطفلاحرصي دائمًا على إرضاع طفلك الكثير من الحليب، لتجنب إصابته بالجفاف، عند إغلاق تكييف الهواء-الحفاظ علي درجة حرارة مكانه الطفلتجنب الجلوس في منطقة بها تكييف ثم الانتقال إلى منطقة أخرى لا تحتوي على التكيفات، لأن ذلك يسبب حساسية الأنف والصدر لدي الأطفال.-تجنب التدخينتساهم التكييفات الهوائية في نشر المواد الكيميائية في المكان، لذا لا ينصح بالتدخين في غرفة مكيفة وبها أطفال.