أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا، يرفض فيه ما وصفه بـ "تصريحات من وكيل فرجاني ساسي، مهند عون".
وقال بيان الزمالك "أكد مجلس إدارة نادي الزمالك المعين برئاسة حسين لبيب، رفضه التام للتصريحات التي أدلى بها مهند عون وكيل أعمال فرجاني ساسي لاعب الفريق".
وأضاف بيان الزمالك "وقال وكيل فرجاني ساسي في وقت سابق إن إدارة الزمالك لا تصارح الجماهير بالحقائق في الملف الخاص بتجديد اللاعب وإن اللاعب لم يطلب الحصول على 2 مليون و200 ألف أو 2 مليون و600 ألف يورو كما يقال، وسيوافق على التجديد للنادي في حالة عرض عليه مليون و800 ألف يورو، بجانب أن مجلس الإدارة لم يجلس مع اللاعب من الأساس لتجديد عقده مع النادي".
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التعليقات على الزمالك يرفض تصريحات وكيل ساسي: لم نجلس مع اللاعب لتمديد عقده حتى الآن والملف أولوية
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