

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26-5-2021 أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26-5-2021

استقر سعر الدولار في البنوك العاملة بالسوق المصرية، في مواجهة الجنيه المصري، بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 26-5-2021.



وسجل البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه إلي 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.



وقدم البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.65 جنيه للشراء وقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 15.71 جنيه.

قد يعجبك أيضا...

وسجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي المصري، مصر".وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع في بنكي "العقاري المصري العربي، الإسكندرية".ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك "التنمية الصناعية، المصري الخليجي، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، بلوم، المصرف العربي الدولي AIB، الأهلي اليوناني، قناة السويس، المشرق، الإمارات دبي الوطني، البركة الإسلامي، الأهلي المتحد، ABC، المصري لتنمية الصادرات، العربي الإفريقي الدولي، أبوظبي التجاري".كما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " مصر إيران لتنمية، أبوظبي الأول، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري وفا إيجيبت، HSBC،العربي، الكويت الوطني الأهلي، كريدي أجريكول، ساييب، التعمير والإسكان، عودة".أعلى سعر لـ الدولاربلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في بنكي الاستثمار العربي، الأهلي الكويتي.سعر الدولار مقابل الجنيه بلغ نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة.وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.