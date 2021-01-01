انطلاق "حماة النيل".. مناورات ضخمة بين مصر والسودان لـ5 أيام

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › انطلاق "حماة النيل".. مناورات ضخمة بين مصر والسودان لـ5 أيام

صورة الخبر: مناورات ضخمة بين مصر والسودان
مناورات ضخمة بين مصر والسودان

انطلقت، الأربعاء، المناورات العسكرية "حماة النيل" بين الجيشين السوداني والمصري في مناطق متعدد في السودان، على ما أورد مراسلنا في الخرطوم، والتي تستمر حتى 31 مايو الجاري.

وقال المراسل إن المناورات تتم في مواقع مثل قاعدة "وادي سيدنا" شمالي منطقة أم درمان في الخرطوم.

وتشكل أم درمان إحدى المدن الثلاثة المكونة للعاصمة السودانية الخرطوم.

وكان المتحدث العسكري المصري قد أفاد، السبت، بأن عناصر من الجيش المصري وصلوا إلى السودان للمشاركة في مناورات "حماة النيل"

وتشارك في هذه المناورات عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين.

ويهدف التدريب العسكري إلى تأكيد مستوى الجاهزية والإستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين.

ويأتي التدريب استكمالا لسلسلة التدريبات السابقة مثل "نسور النيل1"، و"نسور النيل 2".
وبحسب الإعلام العسكري تهدف هذه التدريبات إلى تبادل الخبرات العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين.

المصدر: سكاي نيوز

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على انطلاق "حماة النيل".. مناورات ضخمة بين مصر والسودان لـ5 أيام

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98456

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager