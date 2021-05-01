توقع المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن تشهد أسعار السلع والمنتجات المستوردة ارتفاعا يتراوح بين 15-25% خلال الفترة المقبلة، نتيجة تأثرها بالزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار الشحن خلال اليومين الماضيين.
وقال إن أسعار الشحن الواردة من الصين قفزت إلى مستوى قياسي بنسبة 800% لتسجل 12 ألف دولار من 2500 دولار سابقا، فيما ارتفعت أسعار الشحن الواردة من الاتحاد الأوربي بنسبة 200% لتصل إلى 3060 دولار من 1200 دولار سابقا.
وكانت أسعار الشحن عالميًا شهدت صعودًا كبيرًا وصل لمستويات قياسية منذ بداية أزمة فيروس كورونا، لا سيما مع توقف حركة التجارة.
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التعليقات على «شعبة المستوردين» تتوقع ارتفاع أسعار السلع المستوردة 25% نتيجة زيادة تكلفة الشحن عالميا
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