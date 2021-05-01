

«العربي» تضخ 700 مليون جنيه بمصنع البوتاجازات وتستهدف تصدير 50% من إنتاجه «العربي» تضخ 700 مليون جنيه بمصنع البوتاجازات وتستهدف تصدير 50% من إنتاجه

كشف المهندس محمد صلاح العربي، مدير مجمع العربي لإنتاج أجهزة الطهي، أن استثمارات مصنع البوتاجازات الذي افتتحه د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة ومحافظ القليوبية اليوم، تقدر بنحو 700 مليون جنيه.



وقال في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”، إن المصنع تم تخصيصه لإنتاج بوتاجازات “لاجيرمانيا” الإيطالية، وذلك بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 500 ألف وحدة سنويا ويوفر 1500 فرصة عمل، موضحا أن المصنع يعمل حاليا بطاقته الإنتاجية الكاملة، وذلك بأعلى وأحدث التكنولوجيا.



وأضاف العربي أن 70% من المكونات المستخدمة في إنتاج البوتاجازات تعد محلية، وهو ما يزيد من تنافسية المنتج المحلي سواء في السوق المصرية أو التصديرية، موضحا أنه من المستهدف تصدير 50% من الإنتاج، على أن يتم البدء بذلك مع نهاية العام الجاري.

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وأوضح أن المجموعة تستهدف تغطية احتياجات السوق المصرية، وأسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط من تلك البوتاجازات التي تشمل 20 موديلا مختلفا ورغم ذلك تمتاز جميعا بالأمان الكامل، مضيفا أن المصنع حصل على العديد من شهادات الجودة العالمية ومنها الأيزو 9001 ، والجيزة للسلامة والصحة المهنية 45001، وأيزو 50001 في ترشيد الطاقة، بالإضافة إلى شهادات أمان الغذاء وعلامة المطابقة الأوروبية، والحفاظ على البيئة.ولفت العربي إلى أنه تم تجهيز المصنع بأعلى مستوى من الدقة التي تتيح كما هائلا من البيانات والمعلومات، التي يتم من خلالها تتبُّع المنتج في السوق وتحليل كل ما يخصه، سواء في مراحل التصنيع أو الاختبار، كما تم تجهيزه طبقا لمواصفات الجودة القياسية المصرية والأوروبية لأجهزة الطهي.ويعمل بمجموعة العربي ما يقرب من 40 ألف عامل بمختلف التخصصات الإدارية والفنية، في أربع مُجمعات صناعية ؛ الأول في مدينة بنها على مساحة 100 ألف متر مربع، والثاني في مدينة قويسنا على مساحة 400 ألف متر مربع، والثالث في بني سويف على مساحة 68 ألف متر مربع، والرابع في مدينة قليوب على مساحة 27 ألف متر مربع، بالإضافة إلى العديد من المراكز اللوجيستية في مختلف محافظات مصر.كما تمتلك المجموعة إحدى عشرة شركة في مجال الأجهزة المنزلية والكهربية، بالإضافة إلى شركة “العربي” الدولية في دول: هونج كونج، واليابان، والصين، بالإضافة إلى شركة توشيبا العربي للأجهزة المرئية بجنوب إفريقيا