

«كورونا» رفعت أسعار السيارات المستعملة! «كورونا» رفعت أسعار السيارات المستعملة!

أدى ارتفاع الطلب ونقص المعروض إلى ارتفاع متوسط أسعار السيارات المستعملة بنسبة 10٪ تقريبًا على أساس سنوي. وبالنسبة لـ سيارات الدفع الرباعي، ارتفعت الأسعار بما يقرب من 20٪، وفقًا لموقع أخبار السيارات العالمي أوتو كار.







خوف الناس من الإصابة بالفيروس في المواصلات العامة دفعهم نحو شراء المستعمل



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وأضاف أوتو كار، أن الطلب مدفوع بشكل رئيسي بعاملين، أحدهما يفقد زخمه تدريجيًا، بينما يكتسب الآخر زخمه بسرعة كافية حتى نهاية عام 2021 على الأقل.أوضح موقع السيارات إلى أن العامل الأول هو كورونا، حيث أدت الرغبة في تجنب وسائل النقل العام مجتمعة والجهد الواسع النطاق لتوفير المال في هذا الوقت المضطرب اقتصاديًا إلى ارتفاع أسعار السيارات.والسبب الثاني كان نقص المعروض من السيارات الجديدة نتيجة لأزمة رقائق أشباه الموصلات. حيث يتخلى بعض المشترين عن فترات انتظار تصل إلى 26 أسبوعًا “ما يعادل نحو نصف عام” للحصول على سيارة جديدة.الأسباب الأخرى وراء ارتفاع أسعار السيارات المستعملةوأشار الموقع إلى أن ما يزيد المشكلة تعقيدًا هو أن أكبر مخزون لدى تجار السيارات المستعملة يصل لنحو 15 ألف سيارة. أضف على ذلك أن القليل من المستهلكين يميلون لتغيير سياراتهم القديمة، هؤلاء القلة يبيعون بأسعار مرتفعة مما يؤثر في النهاية على أسعار الشراء.ناهيك عن ذلك يعتمد تجار السيارات المستعملة في تجديد مخزونها على دورة التجديد لدى منافذ تأجير السيارات، إلا أن الإغلاق أبطا ذلك بل وأدى إلى تجميده في بعض الأحيان.