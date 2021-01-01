

سعر «سكودا كودياك» الجديدة.. صور سعر «سكودا كودياك» الجديدة.. صور

حدثت شركة السيارات التشيكية سيارتها سكودا كودياك SUV لعام 2021، والتي تتميز بتكنولوجيا جديدة وتغيير في الأسلوب يجعل السيارة الاختيارية ذات السبعة مقاعد تتماشى مع أحدث تصميمات العلامة التجارية، وفقًا لموقع أوتو كار العالمي.







وبلغ سعر سكودا كودياك 2021 الفئة الأولى في بريطانيا 27 ألفا و 650 جنيه إسترليني “الإسترليني يعادل نحو 22.23 جنيه مصري”، وتتميز جميع الموديلات بمصابيح أمامية ليد، ومؤشرات ديناميكية وجناح خلفي أسود وخياطة داخلية رمادية كميزة قياسية، وغطاء محرك مرتفع، ومصدات أمامية وخلفية مجددة وتصميم مصباح أمامي منقح.

وجاءت مميزات وأسعار فئات سكودا كودياك الأخرى على النحو التالي:سعر سكودا كودياك SE L بـ 31 ألفا و 895 جنيه إسترليني، وهي تتميز بعجلات Triglav مقاس 19 بوصة ومصابيح أمامية وخلفية كاملة مع وظيفة الانعطاف وقضبان سقف من الكروم وحصائر أرضية.سعر سكودا كودياك سبورت لاين 35 ألفا و 805 جنيه إسترليني، وتتميز بكاميرا للرؤية الخلفية لوقوف السيارات بالإضافة إلى الميزات السابقة، والمواصفات القياسية.سعر سكودا كودياك L&K بـ 41 ألفا و 720 جنيه إسترليني، وتتميز بقمرة قيادة افتراضية، بالإضافة أيضًا إلى ميزات الفئات التي تسبقها.يتضمن التحديث عودة طراز vRS إلى خط الإنتاج مع محرك بنزين وعجلات 20 بوصة من سبائك الانتراسيت مع أغطية هوائية مُحسّنة. يأتي ذلك في أعقاب إيقاف إصدار الديزل مزدوج التوربو بقوة 237 حصانًا في أواخر العام الماضي بسبب تشديد قواعد الانبعاثات الكربونية. علمًا بإن أسعار vRS لم يتم تأكيدها بعد.يشار إلى أنه تمت إضافة جناح خلفي جديد إلى جانب “الزعانف” على جوانب النوافذ الخلفية لتحسين الديناميكا الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.كما تم تعديل المقصورة الداخلية للسيارة، مع تصميمات مقاعد جديدة، بما في ذلك اختيار المقاعد المريحة المصنوعة من الجلد القابلة للتعديل كهربائياً. يمكن أيضًا اختيار مقاعد “صديقة للبيئة” تتميز بأغطية مصنوعة من مواد نباتية معاد تدويرها.تعد الشاشة الرقمية مقاس 10.25 بوصة خيارًا في جميع الطرز، كما هو الحال مع نظام صوت Canton الجديد المكون من 10 مكبرات صوت. لا تزال هناك شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات كميزة قياسية، مع إصدار 9.2 بوصة متاح كخيار.سيتم تزويد سكودا كودياك بمحركات بنزين TSI سعة 1.5 لتر تتراوح قوته تتراوح بين 147 حصانًا و 188 حصانًا، ومحركات ديزل 2.0 TDI تنتج قوة 147 حصانًا و 197 حصانًا.سيتم تقديم أقوى محرك بنزين سعة 2.0 لتر على طراز vRS فقط. سيتم تقديم TSI من ست سرعات ونظام دفع بالعجلات الأمامية؛ تتميز جميع الموديلات الأخرى بنظام أوتوماتيكي بسبع سرعات بشكل قياسي، مع طرازات البنزين والديزل عالية الطاقة التي تتميز بالدفع الرباعي.مبيعات سكودا العالمية تصل إلى 600 ألف وحدة خلال 5 سنواتتعد وحدتا الديزل من أحدث جيل من مجموعة فولكس فاجن، وتتميزان بمعالجة غاز العادم ذات الجرعات المزدوجة التي تقول سكودا إنها تساعد على تقليل انبعاثات أكسيد النيتروجين بنسبة تصل إلى 80 في المائة.تم إطلاق سكودا كودياك في الأصل في عام 2016، وقد باعت أكثر من 600 ألف وحدة في جميع أنحاء العالم حتى الآن. يتم تقديم الماكينة عالميًا ويتم إنتاجها في مصانع في جمهورية التشيك والصين والهند وروسيا. وروسيا.



