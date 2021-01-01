وزير التعليم : نشر إجابات امتحانات الثانوية العامة التجريبية فى هذا الموعد



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ستقوم بنشر الأسئلة والإجابات الصحيحة لكل مواد الامتحان التجريبي الثاني (بكل اللغات المعتمدة) يوم الأحد القادم الموافق ٣٠ مايو على موقع الوزارة بإذن الله.



وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 سوف تعقد بـ نظام الأسئلة الجديد لجميع الطلاب.



وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، إن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون إلكترونية على التابلت في المدارس المجهزة للطلاب النظاميين ، ولا تراجع عن ذلك.

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وأضاف وزير التربية والتعليم : لا علاقة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 بمشروع تعديل قانون التعليم من قريب او بعيد منعا للبلبلة والمزايدات والخلط.وتلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارا من طلاب الثانوية العامة 2021 حول مدى صدور قرار رسمي بـ إلغاء نظام التحسين الذي سبق الإعلان عنه مطلع العام الدراسي الحالي من عدمه.وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على التفاعل مع هذا الاستفسار عبر جروب طلاب مصر عبر تطبيق واتس اب .وقال وزير التربية والتعليم : هذا لم يتحدد بعد وننظر في الأمر .وأضاف وزير التربية والتعليم : سوف نعلن القرار النهائي الذي سننتهي إليه الأسبوع المقبل إن شاء الله.وحصل موقع صدى البلد على أول توضيح من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على قيام الحكومة بـ سحب مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : هذا ليس قرار مجلس النواب ولكنه قرار مجلس الوزراء.وأضاف، أن هذا القرار جاء بناء على طلب من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن مشروع قانون تعديل قانون التعليم ليس القانون الوحيد الذي تم سحبه من البرلمان، ولكن طلب الحكومة جاء به عدة قوانين وليس فقط تعديل قانون التعليم.واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته لـ صدى البلد : نحن آثرنا سحب مشروع تعديل قانون التعليم من البرلمان ، حتى يتثنى لنا إضافة بعض الشروح والإضافات لاكتماله قبل إعادة عرضه على المجلس .