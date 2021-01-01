هل سيتغير تنسيق دخول الجامعات لطلاب الثانوية العامة ؟ .. طارق شوقي يرد



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، مناشدة من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ، لوزير التربية والتعليم للمطالبة بحسم موضوع التنسيق بالنسبة للدفعة المستجدة و الدفعة المؤجلة من العام الماضي من طلاب الثانوية العامة ، لكي يعرف الطلاب هل سيلتحقون بالجامعات بنفس التنسيق أم بتنسيق مختلف



ومن جانبه حرص وزير التربية والتعليم على الرد عبر جروب طلاب مصر عبر تطبيق واتس اب : هذا سيكون محور اجتماعنا هذا الاسبوع مع الزملاء في التعليم العالي



وتلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارا من طلاب الثانوية العامة 2021 حول مدى صدور قرار رسمي بـ إلغاء نظام التحسين الذي سبق الإعلان عنه مطلع العام الدراسي الحالي من عدمه.

قد يعجبك أيضا...

وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على التفاعل مع هذا الاستفسار عبر جروب طلاب مصر عبر تطبيق واتس اب .وقال وزير التربية والتعليم : هذا لم يتحدد بعد وننظر في الأمر .وأضاف وزير التربية والتعليم : سوف نعلن القرار النهائي الذي سننتهي إليه الأسبوع المقبل إن شاء الله.وحصل موقع صدى البلد على أول توضيح من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على قيام الحكومة بـ سحب مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : هذا ليس قرار مجلس النواب ولكنه قرار مجلس الوزراء.وأضاف ، أن هذا القرار جاء بناء على طلب من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن مشروع قانون تعديل قانون التعليم ليس القانون الوحيد الذي تم سحبه من البرلمان، ولكن طلب الحكومة جاء به عدة قوانين وليس فقط تعديل قانون التعليم.واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته لـ صدى البلد : نحن آثرنا سحب مشروع تعديل قانون التعليم من البرلمان ، حتى يتثنى لنا إضافة بعض الشروح والإضافات لإكتماله قبل إعادة عرضه على المجلس .