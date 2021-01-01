وسط إجراءات احترازية مشددة.. تربية حلوان: امتحانات نهاية العام 30 مايو على فترتين



تربية حلوان تربية حلوان

بدأت الجامعات فى إعلان جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2021 الذى يقام هذا العام وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة خوفا من الإصابات بفيروس كورونا .







وراعت جميع كليات جامعة حلوان أثناء إعدادها لجداول الامتحانات عدم حدوث أى تكدس أو زحام اثناء امتحانات، وذلك بعد أن انتهت معظم كليات الجامعة من أداء امتحانات الميد ترم التى قامت وسط إجراءات احترازية مشددة.

قد يعجبك أيضا...

وصرح مسؤولو شئون الطلاب بكلية التربية جامعة حلوان عن بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى الأسبوع الأخير من شهر مايو تحديدا يوم 30 مايو، وانتهائها يوم 4 يوليو ٢٠٢١ ، على ان يكون عدد أيام الامتحانات 11 يوم لكل فرقة.وأشار مسؤولو شئون الطلاب إلى أنه سيتم تقسيم الطلاب على فترات حتى لا يحدث تكدس أو زحام، حيث سيتم عمل الامتحانات على فترتين فترة صباحية، وفترة مسائية منعا لحدوث تكدس .وشددت إدارة جامعة حلوان على أنه على الطلاب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من انتشار وباء فيروس كورونا ، و انه يجب عليهم الحرص على ارتداء الكمامات وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب فى الكلية و حمل المطهرات للوقاية من خطر الموجة الثالثة .جدير بالذكر شاركت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان في مجموعة من الاجتماعات التحضيرية التي نظمها جهاز مشروعات العاصمة الإدارية ضمن العديد من الكليات الفنية والهندسية على مستوى الجامعات المصرية .وشملت عملية التجميل تنفيذ جداريات وتطوير ميادين وتطوير محطات انتظار المواصلات العامة وأماكن الانتظار والتنسيق البيئي للعديد من الأماكن المقترحة .وقام طلاب الفرقة الرابعة بقسم تصميم الاثاث و الانشاءات المعدنية بتنفيذ مجموعة متنوعة من المجسمات الميدانية للساحات والمتنزهات والميادين العامة في العاصمة الإدارية وكذلك مجموعة من الجداريات المعدنية، وذلك تحت اشراف الاستاذ الدكتور وائل جليل الأستاذ بقسم تصميم الاثاث و الانشاءات المعدنية وبمتابعة من الأستاذ الدكتور مدحت زيدان رئيس القسم العلمي.