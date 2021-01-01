وزير التعليم : قانون الغش سيطبق بحذافيره في امتحانات الثانوية العامة والأجهزة الأمنية ستدعمنا



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة لم تعمل على منع الغش اثناء الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة، لأن تكلفة منع الغش عالية جدا.



وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : الوزارة قررت أن توفر تكلفة منع الغش للامتحان الرسمي النهائي .



وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن الطالب الذي لم ينضج بعد عليه أن يعلم أن مصلحته في الامتحان التجريبي أن يحاول ويجرب أن يعتمد على نفسه ، مشددا على أن من يهدر بنفسه هذه الفرصة فهو الخاسر ولن يؤذي غيره في هذه الامتحانات التجريبية.

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وأضاف وزير التربية والتعليم : اما في الامتحان الرسمي فالأمور مختلفة تماما ، حيث سنطبق قانون الغش بحذافيره ، وسيتم تشكيل غرفة عمليات بها كل ممثلين عن الأجهزة الأمنية ومن سيحاول الغش وقتها عليه أن يتحمل نتيجة أفعاله.أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة النهائية سوف تنعقد، باذن الله، في لجان مجهزة ومؤمنة بالمدارس الحكومية فقط ولن نستخدم الشرائح أو السحابة الالكترونية.وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : يجب أن يطمئن أولياء الأمور أنه لا علاقة بأي مشكلة تعترض أبناءهم في مدارس خاصة أو من المنزل أو مدارس غير مجهزة بالامتحان النهائي ولا يجب اسقاط هذه التجربة على الامتحانات النهائية.وأضاف وزير التربية والتعليم : نحن اختبرنا الشبكات بالامتحان التجريبي الاول ثم سمحنا باستخدام السحابة في الامتحان الثاني كى يستفيد الطلاب في المدارس غير المجهزة بالأسئلة ولو اننا لن نمتحنهم في هذه المدارس في الامتحان النهائي.وفي النهاية قال وزير التربية والتعليم : لن نسمح باستخدام الشبكات لاسباب تأمينية وفنية وسيكون الامتحان في مدارس تم اختبارها بعناية شديدة، وبالتالي دعونا نهتم بمحتوى الامتحان فقط ولا ننشغل بالتقنيات.وكان قد كتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ملاحظة عن مدة الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة وعدد الأسئلة.وقال وزير التربية والتعليم: كما أعلنا سابقا فإن الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة، يهدف فقط إلى تعريف الطلاب بنوعية الاسئلة، ولا يتم تصحيحه وليس له درجات، وليس الهدف هو حل كل المسائل في هذا الزمن وانما نوفر عدد أكبر من الاسئلة لمساعدة الطلاب على التعرف عليها فقط.وأضاف وزير التربية والتعليم : لقد اختصرنا الوقت وجمًعنا المواد كى نُقيم الامتحان في أضيق فترة زمنية، لاننا نعيش فترة جائحة كورونا ونحاول الموازنة بين ضرورة التجربة والإقلال من التواجد قدر الإمكان.وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من المهم الإشارة إلى أن "مواصفات الامتحان النهائي من حيث عدد الاسئلة والزمن والوزن النسبي للأسئلة مدروسة بعناية شديدة ، وستراعي درجة صعوبة كل سؤال على حدة ، وسيحسب الزمن المناسب للامتحان على هذا الأساس"، وبالتالي ليس من الدقة استشراف شكل الامتحان النهائي من هذه البروفة!وشدد وزير التربية والتعليم، على أن الوزارة ستنشر الاسئلة والاجابات الصحيحة لامتحانات الثانوية العامة التجريبية، كى تتحقق الاستفادة القصوى للطلاب في هذا الامتحان التجريبي.وقال وزير التربية والتعليم: أتمنى أن يكون الهدف واضحًا، وألا نخوض في جدال غير مجدي وغير صحيح وندع الطلاب يستفيدون من هذه التجارب الهامة جدا لهم.وأضاف: لقد اطمأنت الوزارة على كفاءة أكثر من ٢٣٠٠ مدرسة حكومية مجهزة لتكون مواقع للجان الرئيسية للامتحانات النهائية وتم الامتحان بها بكفاءة مطلقة.