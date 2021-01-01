

من هم الأكثر عرضة بالإصابة بالقولون؟ من هم الأكثر عرضة بالإصابة بالقولون؟



متلازمة القولون العصبي (IBS)؛ هي مجموعة من الأعراض مثل التشنج وآلام البطن والانتفاخ والإسهال والإمساك، ويعاني الأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي من بعض هذه الأعراض لمدة 3 أشهر على الأقل.



ووفقا لما نشره موقع هيلثي، يمكن أن يكون القولون العصبي غير مريح، لكنه لا يؤدي إلى مرض خطير مثل السرطان. كما أنه لا يؤذي الأمعاء الغليظة (القولون) بشكل دائم.



ويمكن لمعظم مرضى القولون العصبي تخفيف الأعراض؛ بالتغيير في النظام الغذائي والأدوية وتخفيف التوتر، وبالنسبة لبعض الناس ، تكون أعراض القولون العصبي أكثر حدة.

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