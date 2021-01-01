

للأمان..نصائح لسلامة طفلك قبل الزحف للأمان..نصائح لسلامة طفلك قبل الزحف

تتساءل أغلب الأمهات عن أفضل النصائح قبل إحضار طفلها للمنزل ،وما هى الرعاية اللازمة للرضيع الصغير ،لذلك نقدم لك أهم النصائح ،تحققي من سلامة سرير طفلك وأدوات الأطفال الأخرى. يرحب العديد من الآباء الجدد بعناصر الأطفال التي يتم تسليمها من العائلة والأصدقاء. على الرغم من أنه من الحكمة توفير المال ، إلا أن بعض المنتجات قد تكون غير آمنة إذا تم استرجاعها أو إذا كانت أجزائها مفقودة أو مفكوكة. أسرة الأطفال والأشياء الأخرى غير الآمنة يمكن أن تعرض حياة طفلك للخطر. معظم أسرة ومراتب الأطفال الجديدة التي تم شراؤها في الولايات المتحدة آمنة. تأكد من أن سرير الأطفال يتوافق مع معايير السلامة الحكومية الحالية.



تحقق أيضًا لمعرفة ما إذا كان قد تم سحب العناصر التي يتم تسليمها يدويًا ، مثل أسرة الأطفال أو أسرة الأطفال المحمولة. تحقق من عمليات الاسترداد واحصل على معلومات حول شراء سرير وفراش آمنين على موقع ويب لجنة سلامة معلومات المنتجات الاستهلاكية الأمريكية .



وفقا لما نشره موقع هيلثي "،قمي بإزالة الوسائد والبطانيات من سرير الأطفال لمنع طفلك من الاختناق.

تحقق لمعرفة ما إذا كانت أجهزة الكشف عن الدخان وأجهزة الكشف عن أول أكسيد الكربون في منزلك تعمل. ضع كاشف دخان واحد على الأقل في كل طابق من منزلك وفي الصالات خارج غرف النوم. ضعي خطة هروب في حالة نشوب حريق.

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ضعي أرقام الطوارئ ، بما في ذلك مكافحة السموم ، بالقرب من كل هاتف. احصل على هاتف واحد على الأقل في منزلك متصل بخط أرضي. لا تعمل الهواتف اللاسلكية عند انقطاع التيار الكهربائي ، ويمكن أن تنفد بطاريات الهواتف المحمولة.تأكدي من سهولة رؤية رقم منزلك أو شقتك حتى يتمكن الحريق أو الإنقاذ من تحديد موقعك بسرعة في حالة الطوارئ.تأكدي من تثبيت الدرابزين وتأمينه في السلالم. امسكي الدرابزين دائمًا عند استخدام السلالم ، خاصة عند حمل طفلك.قبل أن يبدأ طفلك في الزحفسوف يزحف طفلك قبل أن تعرفه. يبدأ معظم الأطفال في الزحف حوالي ستة إلى تسعة أشهر. سيكشف الزحف على يديك وركبتيك الكثير من المخاطر لطفلك. سيساعدك التفكير المسبق في سنوات الطفولة على الاهتمام بالمخاطر الأخرى قبل أن ينمو طفلك ويجدها أولاً. فيما يلي بعض الأشياء التي يجب القيام بها قبل أن يزحف طفلك:قمي بتغطية جميع المقابس الكهربائية غير المستخدمة بمقابس مخرج.احفظي الحبال بعيدًا عن متناول الطفل. اربط الأسلاك في الستائر الرأسية وانقل الأثاث أو المصابيح أو الأجهزة الإلكترونية لإخفاء الأسلاك.قمي بتأمين الأثاث والإلكترونيات ، مثل خزائن الكتب وأجهزة التلفزيون ، بحيث لا يمكن سحبها إلى أسفل فوق طفلك.استخدم بطانة واقية لتغطية الحواف والزوايا الحادة ، مثل منضدة القهوة أو موقد الموقد.قم بتركيب بوابات أمان في أسفل وأعلى السلالم أو لمنع دخول الغرف غير الآمنة.استخدم مزلاج الأمان على الخزانات والأبواب.قم بتخزين جميع الأدوية ومنتجات التنظيف والسموم الأخرى بعيدًا عن متناول الطفل.قم بإزالة الأطراف المطاطية من عوارض الأبواب أو استبدلها بمقعدين للباب من قطعة واحدة.ابحثي عن كل الأشياء الصغيرة وقم بإزالتها. قد تتسبب الأشياء التي يمكن أن تمر بسهولة عبر مركز لفافة مناديل الحمام في حدوث الاختناق.احفظي النباتات المنزلية بعيدًا عن متناول الطفل. يمكن لبعض النباتات أن تسمم أو تجعل طفلك مريضًا.اضبطي درجة حرارة سخان الماء على ما لا يزيد عن 125 درجة فهرنهايت. الماء الأكثر سخونة يمكن أن يسبب حروقًا شديدة.راقبي عن كثب طفلك حول حيوان أليف عائلي. تحتاج الحيوانات الأليفة إلى وقت للتكيف مع طفل جديد.