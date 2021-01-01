طريقة عمل سلطة الكبدة البانيه للشيف شربيني



سلطة الكبدة البانيه سلطة الكبدة البانيه

تعد سلطة الكبدة البانيه من أكثر الأكلات المناسبة للطقس الحار حيث أنها غنية بالمكونات الغذائية المليئة بالفيتامينات والأملاح المعدنية التى تحمى من حدوث الإجهاد الحراري الشائع فى الصيف.



هذا بالإضافة إلى أن سلطة الكبدة البانيه لاتستغرق وقتا طويلا في التحضير مما يجعل الوقت الذى تمضيه المرأة داخل المطبخ قليل جدا مما يرحمها من نيران البوتاجاز وعناء الطهى فى الحر.



نقدم لكم طريقة عمل سلطة الكبدة البانيه بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير سلطة الكبدة البانيه

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كبدةثومملح – فلفلكمونكزبرة ناعمةليموندقيقبيضلبنبقسماطخسبصلطماطمخلسكرزيت زيتونطريقة عمل سلطة الكبدة البانيه* افرمي الثوم مع الكمون والملح والفلفل وخل وتبلي فيه الكبدة ثم اخلطي اللبن مع البيض والملح والفلفل* ضعي الكبدة المتبلة في الدقيق ثم في خليط اللبن والبيض ثم في البقسماط واقليها في زيت غزير ساخن ثم قطعيها مع الخضروات* لعمل الصوص اخلطي السكر مع الخل وزيت الزيتون وملح وفلفل جيدا واضيفيهم للسلطة ثم قدميها