طريقة عمل سلطة الكبدة البانيه للشيف شربيني

تعد سلطة الكبدة البانيه من أكثر الأكلات المناسبة للطقس الحار حيث أنها غنية بالمكونات الغذائية المليئة بالفيتامينات والأملاح المعدنية التى تحمى من حدوث الإجهاد الحراري الشائع فى الصيف.
هذا بالإضافة إلى أن سلطة الكبدة البانيه لاتستغرق وقتا طويلا في التحضير مما يجعل الوقت الذى تمضيه المرأة داخل المطبخ قليل جدا مما يرحمها من نيران البوتاجاز وعناء الطهى فى الحر.
نقدم لكم طريقة عمل سلطة الكبدة البانيه بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير سلطة الكبدة البانيه
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