

كرات البطاطس المحشوة كرات البطاطس المحشوة

تعتبر طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالجبن وجبة مميزة لأطفالك وعائلتك وغير تقليدية، ومناسبة للفطور والعشاء ويمكن إضافتها كمقبلات لوجبة الغذاء و تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.





وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالجبن، وهي وجبة عشاء جديدة ومختلفة عن المعتاد من المطبخ الأمريكي، وغير مكلفة، وسوف تنال إعجاب كل من يتناولها، وإليكم الوصفة بالتفصيل..





مقادير طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالجبن :

2 كيلو بطاطس مسلوقة

صفار بيض

½ كوب دقيق أبيض

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملح

فلفل أسود

5 - 6 أصابع جبن موزاريلا، مقطعة أنصاف

بقسماط فتات خبز

زيت للقلي

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طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالجبن :1- تهرس البطاطس وتترك حتى تبرد قليلاً ثم يضاف صفار البيض والدقيق، والبقدونس للخليط، ثم يتبل بالملح والفلفل ويقلب جيداً حتى يتشكل العجين2- يدخل العجين الثلاجة لمدة تصل إلى 20 دقيقة.3- يتم تشكيل كرات من خليط البطاطس ثم يتم حشوها ببعض الجبن، و تغمس الكرات في بقسماط فتات الخبز، ثم يتم تحميرها في الزيت الساخن.4- يتم تصفية كرات البطاطس المحشوة بالجبن باستخدام المناشف الورقية قبل التقديم.