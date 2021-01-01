تعتبر طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالجبن وجبة مميزة لأطفالك وعائلتك وغير تقليدية، ومناسبة للفطور والعشاء ويمكن إضافتها كمقبلات لوجبة الغذاء و تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.
وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالجبن، وهي وجبة عشاء جديدة ومختلفة عن المعتاد من المطبخ الأمريكي، وغير مكلفة، وسوف تنال إعجاب كل من يتناولها، وإليكم الوصفة بالتفصيل..
مقادير طريقة عمل كرات البطاطس المحشوة بالجبن :
2 كيلو بطاطس مسلوقة
صفار بيض
½ كوب دقيق أبيض
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
ملح
فلفل أسود
5 - 6 أصابع جبن موزاريلا، مقطعة أنصاف
بقسماط فتات خبز
زيت للقلي
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