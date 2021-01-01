الأرصاد: منخفض موسمي يضرب البلاد ويستمر حتى نهاية الصيف



منخفض موسمي يضرب البلاد منخفض موسمي يضرب البلاد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صورا من الأقمار الصناعية ترصد، بدء تمدد منخفض جوي القادم، ووصوله إلى مصر بعد مروره عبر 3 قارات مرورا، في ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية التي يستمر تأثيرها حتى أواخر فصل الصيف.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن منخفض الهند الموسمي يضرب البلاد، في مثل هذا التوقيت من كل عام، حيث يؤثر على ثلاث قارات هن أسيا و أفريقيا و أوروبا، يبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهر يونيو و يوليو ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية، ويصل إلى بلاد الشام و تركيا ومصر.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي، يبدأ في الضعف بداية من شهر سبتمبر و يتلاشى تماماً في أكتوبر، موضحه أن المنخفض الجوي يلعب دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند و جنوب شرق أسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف، ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر.

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وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن المنخفض الجوي "منخفض الهند الموسمي" قد يتسبب في قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار، فضلا عن أنه خلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.