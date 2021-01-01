مصدر سوداني: إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة

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ذكر مصدر سوداني رفيع المستوى لرويترز، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في الأسبوع الأول من مايو.



وقال المسؤول بوزارة الري السودانية لرويترز "إثيوبيا اتخذت عمليا قرار الملء. بدأت وفعليا بدأت المرحلة الثانية لملء سدالنهضة ببدء حجز المياه منذ الأسبوع الأول في مايو".



وأضافت: "بدأت المرحلة الثانية عبر العمل في تعلية جدار السد الأوسط، مما يعني حجز كميات من المياه".

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وتابع: "لكن نتوقع أن يكون معدل التخزين أعلى في الخريف في شهري يوليو وأغسطس".وكان السودان عبر عن مخاوف جدية إذا ما مضت إثيوبيا في خططها الرامية للبدء في المرحلة الثانية لملء سد النهضة.ويبدي السودان مخاوف كبيرة من الأضرار التي يمكن أن تلحق به في ظل عدم وجود اتفاق ملزم وآلية تنسيق محكمة لضبط عمليات ملء البحيرة.وتسبب الملء الأولي المفاجئ لبحيرة سد النهضة، العام الماضي، بمقدار 5 مليارات متر مكعب، في إرباك خطط تشغيل محطات ضخ مياه الشرب في السودان، مما أدى إلى تعطل عدد كبير منها.كما رأى خبراء أن الارتباك الذي حدث في خزان الرصيرص بعد الملء الأولي لبحيرة سد النهضة كان أحد الأسباب، التي فاقمت موجة الفيضانات التي اجتاحت 16 من 18 ولاية سودانية والتي أدت إلى خسائر كارثية تضرر منها قرابة المليون شخص وقتل نحو 110 أشخاص كما تعرضت مئات المساكن لدمار كلي أو جزئي.