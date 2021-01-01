نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" اليوم الثلاثاء تفاصيل قرار المملكة العربية السعودية العاجل ضد إسرائيل والذي يقتضي بإغلاق المجال الجوي للمملكة أمام طائرات تل أبيب.
وقالت هيئة البث العبرية إن طائرة تابعة لشركة "يسرائير" الإسرائيلية، متجهة إلى دبي، منعت من الإقلاع من مطار بن جوريون بعد قرار المملكة العربية السعودية.
ووافقت السعودية على مرور أول رحلة طيران تجارية من تل أبيب إلى دبي، في نهاية نوفمبر الماضي في أعقاب ضغوطات مارستها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بطلب إسرائيلي.
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التعليقات على قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟
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