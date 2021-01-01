قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟



قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل

نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" اليوم الثلاثاء تفاصيل قرار المملكة العربية السعودية العاجل ضد إسرائيل والذي يقتضي بإغلاق المجال الجوي للمملكة أمام طائرات تل أبيب.



وقالت هيئة البث العبرية إن طائرة تابعة لشركة "يسرائير" الإسرائيلية، متجهة إلى دبي، منعت من الإقلاع من مطار بن جوريون بعد قرار المملكة العربية السعودية.



ووافقت السعودية على مرور أول رحلة طيران تجارية من تل أبيب إلى دبي، في نهاية نوفمبر الماضي في أعقاب ضغوطات مارستها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بطلب إسرائيلي.

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وقالت "كان" إن الشركة الإسرائيلية ستضطر إلى إلغاء رحلتها، حيث سيتعين عليها استخدام مسار التفافي عبر خليج عدن وبحر العرب بدون المرور في الأجواء السعودية، الأمر الذي سيضاعف المسافة التي يتعين على الطائرة قطعها حتى دبي، ما سيجعل هذا المسار غير عملي، كون الشركة تستخدم طائرات إيرباص A320 ذات مدى محدود نسبيا.وتابعت "كان" أن الرحلة من إسرائيل إلى دبي ستستغرق ساعتين ونصف الساعة وبعبور الطيران الإسرائيلي فوق الأجواء السعودية، تنخفض مدة الطيران بين إسرائيل والإمارات إلى أقل من 3 ساعات، مقارنة بـ7 ساعات سابقا.