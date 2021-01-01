ما سبب الشعور بالنبض في مختلف أجزاء الجسد؟

يعاني البعض من شعور بنبض القلب في أجزاء متفرقة من الجسد، ما قد يثير المخاوف من وجود حالة مرضية تسبب ذلك الشعور.
وعرض موقع "dailymedicalinfo" سؤال مريض قال فيه: "أعاني من الشعور بالنبض في مناطق مختلفة من جسدي فأشعر بالقلق لأني أخاف أن يكون هناك مشكلة، وأخشى أن يكون بسبب مرض ما فهل يمكنكم إخباري أسباب النبض في الجسم الذي أشعر به؟".
وجاء رد الطبيب حول سبب هذا الشعور، كما يلي "احساسك بوجود النبض في أجزاء متفرقة من الجسم يكون نتيجة وجود الأوردة والشرايين في هذا الجزء، وإذا كنت تعاني من التوتر والقلق فستشعر بهذا النبض أكثر".
وقدم الطبيب حلا لتلك المشكلة يتمثل في "ممارسة الرياضة مع تناول الأطعمة الصحية والابتعاد قدر الإمكان عن ما يسبب لك التوتر، وستشعر تدريجيا بأن الشعور بالنبض أصبح أقل".
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