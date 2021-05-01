البورصة المصرية تخسر 11.4 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء

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البورصة المصرية تخسر 11.4 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

واتجهت تعاملات المتعاملين العرب والأجانب نحو البيع، وخسر رأس المال السوقي 11.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.630 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.13%، ليغلق عند مستوى 10531 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 2122 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 12879 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 4098 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 2166 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 3090 نقطة

المصدر: صدى البلد

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