اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.
واتجهت تعاملات المتعاملين العرب والأجانب نحو البيع، وخسر رأس المال السوقي 11.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.630 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.13%، ليغلق عند مستوى 10531 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 2122 نقطة.
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التعليقات على البورصة المصرية تخسر 11.4 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء
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