أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم والبطيخ في الأسواق اليوم ..

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أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم والبطيخ في الأسواق اليوم ..

رصدت عدسة موقع "صد؛ى البلد" أسعار الخضروات والفواكهة واللحوم والبطيخ بالأسواق اليوم.

وجاءت أسعار الخضروات كالتالي البامية 20 جنيه للكيلو ،والفصوليا 8 جنيهات ،والجزر 5 جنيهات ،والليمون 25 جنيه، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات و الباذنجان 4 جنيهات.

ووجاءت أسعار الفواكهة كالتالي المشمش 20 جنيها للكيلو، والكنتالوب 5 جنيهات، والتفاح الأصفر 25 جنيها، والموز 15 جنيها.

أما أسعار اللحوم فكانت.. الكبده ١٤٠ جنيه للكيلو ، وكباب الحله ١٤٠ جنيه والانواع الاخري سعر موحد ١٤٠ جنيه للكيلو.

أما أسعار البطيخ فيبدأ من الحجم الكبير ٢٥ جنيه والمتوسط ٢٠ جنيه والصغير ١٥ جنيه ،

المصدر: صدى البلد

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