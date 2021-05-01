أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم والبطيخ في الأسواق اليوم ..

رصدت عدسة موقع "صد؛ى البلد" أسعار الخضروات والفواكهة واللحوم والبطيخ بالأسواق اليوم.
وجاءت أسعار الخضروات كالتالي البامية 20 جنيه للكيلو ،والفصوليا 8 جنيهات ،والجزر 5 جنيهات ،والليمون 25 جنيه، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات و الباذنجان 4 جنيهات.
ووجاءت أسعار الفواكهة كالتالي المشمش 20 جنيها للكيلو، والكنتالوب 5 جنيهات، والتفاح الأصفر 25 جنيها، والموز 15 جنيها.
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