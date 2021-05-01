

أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم والبطيخ في الأسواق اليوم .. أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم والبطيخ في الأسواق اليوم ..

رصدت عدسة موقع "صد؛ى البلد" أسعار الخضروات والفواكهة واللحوم والبطيخ بالأسواق اليوم.



وجاءت أسعار الخضروات كالتالي البامية 20 جنيه للكيلو ،والفصوليا 8 جنيهات ،والجزر 5 جنيهات ،والليمون 25 جنيه، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات و الباذنجان 4 جنيهات.



ووجاءت أسعار الفواكهة كالتالي المشمش 20 جنيها للكيلو، والكنتالوب 5 جنيهات، والتفاح الأصفر 25 جنيها، والموز 15 جنيها.

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أما أسعار اللحوم فكانت.. الكبده ١٤٠ جنيه للكيلو ، وكباب الحله ١٤٠ جنيه والانواع الاخري سعر موحد ١٤٠ جنيه للكيلو.أما أسعار البطيخ فيبدأ من الحجم الكبير ٢٥ جنيه والمتوسط ٢٠ جنيه والصغير ١٥ جنيه ،