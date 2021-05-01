

الذهب يرتفع قرب ذروة عدة أشهر مع هبوط الدولار وعوائد السندات الذهب يرتفع قرب ذروة عدة أشهر مع هبوط الدولار وعوائد السندات

عكست أسعار الذهب الاتجاه اليوم الثلاثاء، لتصعد صوب ذروة أربعة أشهر ونصف الشهر، مدعومة بضعف الدولار وعائدات السندات، بعدما أكد مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي دعمهم لاستمرار السياسة النقدية الميسرة لبعض الوقت.



وبحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية مسجلا 1885.47 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما نزل بما يصل إلى 0.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.



وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1886.50 دولار.

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وقال جيجار تريفيدي محلل السلع الأساسية لدى شركة السمسرة أناند راثي شيرز في مومباي "الأسباب الرئيسية لبلوغ الذهب 1885 دولارا في الآونة الأخيرة ضعف الدولار وتعاف الطلب على الاستثمار وغياب أي تهديد رئيسي بالتقليص من جانب مجلس الاحتياطي على المدى القصير".نزل مؤشر الدولار 0.3 بالمئة لأقل مستوى منذ السابع من يناير مقابل عملات رئيسية أخرى مما يقلل تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.وقال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس إنه يتوقع أن التضخم في الولايات المتحدة سيكون فوق اثنين بالمئة هذا العام والعام القادم، لكن تعليقات من عدد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، بما فيهم بولارد، دعمت وجهة النظر القائلة بأن السياسة ستظل دون تغيير لبعض الوقت.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2758.16 دولار للأوقية، وذلك بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في شهر أمس الإثنين.وهبطت الفضة 0.3 بالمئة إلى 27.72 دولار، في حين استقر البلاتين عند 1175 دولارا.وفي سياق متصل، استقر الذهب، أمس الإثنين، متماسكا قرب ذروة أربعة أشهر ونصف الشهر بدعم من تراجع الدولار وموجة بيع للعملات المشفرة، بينما ينتظر المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع.وبحلول الساعة 1021 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1881.40 دولار للأوقية (الأونصة). ووصلت أسعار الذهب الأسبوع الماضي لأعلى مستوى لها منذ الثامن من يناير مسجلة 1889.75 دولار للأوقية.