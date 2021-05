بدءًا من 199,5 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا 2022 في السوق المصري بدءًا من 199,5 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا 2022 في السوق المصري

بدأت مسيرة السيارة السيدان شيفرولية "أوبترا Optra" عالميًا في 2003. ورغم انطلاقها تحت مظلة مجموعة "جنرال موتورز"، إلا أن مساراتها قد اختلفت باختلاف الأسواق التي طُرحت فيها، فعُرفت بأسماء وعلامات تجارية تختلف عما نعرفه في مصر. في عام 2014 تم إنتاج نسخة جديدة تحت مظلة تحالف بين مجموعة جنرال وموتورز ومجموعة SAIC الصينية، عرفت بأنها الجيل الثاني من أوبترا (في السوق المصري والجزائري وبعض الدول العربية)، والتي استمرت لتبدأ جولة جديدة في 2022.







الأسعار والفئات

تأتي السيارة بشكل أساسي في فئتين، ولكن كل منهما متاحة في إصدار بمزيد من الكماليات بتكلفة إضافية، وفيما يلي بيان بجميع أسعار شيفرولية أوبترا 2022 المجمعة محليًا داخل السوق المصري.

Comfort199,500 جنيهComfort with Accessories206,000 جنيهLuxury215,400 جنيهLuxury with Accessories221,900 جنيهمنظومة القوةتعتمد أوبترا على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 110 حصان وعزم دوران 146.5 نيوتن متر. ويعمل المحرك بنظام حقن متعدد النقاط، ويتصل بناقل حركة (يدوي/أوتوماتيك) 6 سرعات، بحيث تستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 13.2 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 170 كم/س.ويقدر متوسط استهلاك الوقود نحو 7.3 لتر لكل 100 كم.. أما بخصوص أبعادها الخارجية وسعتها فهي كما يلي:الطول4597 ممالعرض1736 ممالارتفاع1462 ممقاعدة العجلات2640 ممنصف قطر الدوران5.3 ممساحة صندوق الأمتعة405 لترسعة خزان الوقود54 لتروزن السيارة1220 كجمأنظمة السلامةتم تعزيز السيارة في جميع فئاتها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن:عدد 2 وسادة هوائية أماميةنظام منع انغلاق الفرامل ABSنظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBDمانع إدارة المحرك للحماية من السرقةإنذار لعدم ارتداء حزام الأمان للسائقتثبيت مقاعد الأطفال في الخلف ISOFIXنظام أمان للأطفال في الأبواب الخلفيةبينما حصلت الفئة الأعلى على مزايا إضافية مثل: حساسات الركن الخلفية.التجهيزات الخارجية والداخليةتتوفر أوبترا في 9 ألوان خارجية منها الفضي والأبيض والأسود، ودرجات من الأزرق والرمادي والبني.. وتتفاوت التجهيزات الخارجية والداخلية بين الفئة الأولى والثانية، وفيما يلي أبرز المزايا والاختلافات بينهم:الفئة الأولى Comfortمصابيح ضباب أمامية وخلفية، مصباح فرامل مثبت علويًا، مساحات للزجاج الأمامي بسرعات، مرايا الأبواب تعمل بالكهرباء بإشارات جانبية، قفل مركزي للأبواب، ريموت كنترول مزود بفتح صندوق الأمتعة مع مفتاح قابل للطي، جنوط مقاس 15 بوصة (معدن)، مقابض الأبواب الخارجية بلون السيارة، فتحة تهوية خلفية، مزيل ضباب في الزجاج الخلفي.وداخل المقصورة تنجيد المقاعد (قماش)، ضبط ارتفاع مقعد السائق، مسند ذراع أمامي في المنتصف، مسند يد خلفي بحامل أكواب، طي المقاعد الخلفية 40:60، المقابض الداخلية للأبواب كروم، عجلة قيادة رياضية ثلاثبة الأذرع قابلة للإمالة، باور ستيرنج، تكييف هواء، نوافذ تعمل بالكهرباء، كمبيوتر بلوحة القيادة، نظام صوتي 4 سماعات، راديو CD، USB، مخرج للصوت AUX، توصيل الهاتف بالسيارة بلوتوث.الفئة الثانية Luxuryبالإضافة إلى ما سبق تتمتع الفئة الثانية بـ جنوط مقاس 15 بوصة (سبور) بدلاً من المعدن، فيما يأتي تنجيد المقاعد (جلد) بدلاً من القماش، وتتوفر أيضًا فتحة سقف تنزلق وتفتح كهربائيًا، التحكم في الراديو من عجلة القيادة، زجاج خلفي معتم.يتمتع الإصدار الأعلى من Luxury وهو (Luxury with Accessories) بوجود كاميرا خلفية، وفي الداخل توجد شاشة لمس تستقر في منتصف لوحة القيادة.