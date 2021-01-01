بدءًا من 199,5 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا 2022 في السوق المصري
بدأت مسيرة السيارة السيدان شيفرولية "أوبترا Optra" عالميًا في 2003. ورغم انطلاقها تحت مظلة مجموعة "جنرال موتورز"، إلا أن مساراتها قد اختلفت باختلاف الأسواق التي طُرحت فيها، فعُرفت بأسماء وعلامات تجارية تختلف عما نعرفه في مصر. في عام 2014 تم إنتاج نسخة جديدة تحت مظلة تحالف بين مجموعة جنرال وموتورز ومجموعة SAIC الصينية، عرفت بأنها الجيل الثاني من أوبترا (في السوق المصري والجزائري وبعض الدول العربية)، والتي استمرت لتبدأ جولة جديدة في 2022.
الأسعار والفئات
تأتي السيارة بشكل أساسي في فئتين، ولكن كل منهما متاحة في إصدار بمزيد من الكماليات بتكلفة إضافية، وفيما يلي بيان بجميع أسعار شيفرولية أوبترا 2022 المجمعة محليًا داخل السوق المصري.
Comfort
199,500 جنيه
Comfort with Accessories
206,000 جنيه
Luxury
215,400 جنيه
Luxury with Accessories
221,900 جنيه
منظومة القوة
تعتمد أوبترا على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 110 حصان وعزم دوران 146.5 نيوتن متر. ويعمل المحرك بنظام حقن متعدد النقاط، ويتصل بناقل حركة (يدوي/أوتوماتيك) 6 سرعات، بحيث تستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 13.2 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 170 كم/س.
ويقدر متوسط استهلاك الوقود نحو 7.3 لتر لكل 100 كم.. أما بخصوص أبعادها الخارجية وسعتها فهي كما يلي:
الطول
4597 مم
العرض
1736 مم
الارتفاع
1462 مم
قاعدة العجلات
2640 مم
نصف قطر الدوران
5.3 م
مساحة صندوق الأمتعة
405 لتر
سعة خزان الوقود
54 لتر
وزن السيارة
1220 كجم
أنظمة السلامة
تم تعزيز السيارة في جميع فئاتها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن:
عدد 2 وسادة هوائية أمامية
نظام منع انغلاق الفرامل ABS
نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD
مانع إدارة المحرك للحماية من السرقة
إنذار لعدم ارتداء حزام الأمان للسائق
تثبيت مقاعد الأطفال في الخلف ISOFIX
نظام أمان للأطفال في الأبواب الخلفية
بينما حصلت الفئة الأعلى على مزايا إضافية مثل: حساسات الركن الخلفية.
التجهيزات الخارجية والداخلية
تتوفر أوبترا في 9 ألوان خارجية منها الفضي والأبيض والأسود، ودرجات من الأزرق والرمادي والبني.. وتتفاوت التجهيزات الخارجية والداخلية بين الفئة الأولى والثانية، وفيما يلي أبرز المزايا والاختلافات بينهم:
الفئة الأولى Comfort
مصابيح ضباب أمامية وخلفية، مصباح فرامل مثبت علويًا، مساحات للزجاج الأمامي بسرعات، مرايا الأبواب تعمل بالكهرباء بإشارات جانبية، قفل مركزي للأبواب، ريموت كنترول مزود بفتح صندوق الأمتعة مع مفتاح قابل للطي، جنوط مقاس 15 بوصة (معدن)، مقابض الأبواب الخارجية بلون السيارة، فتحة تهوية خلفية، مزيل ضباب في الزجاج الخلفي.
وداخل المقصورة تنجيد المقاعد (قماش)، ضبط ارتفاع مقعد السائق، مسند ذراع أمامي في المنتصف، مسند يد خلفي بحامل أكواب، طي المقاعد الخلفية 40:60، المقابض الداخلية للأبواب كروم، عجلة قيادة رياضية ثلاثبة الأذرع قابلة للإمالة، باور ستيرنج، تكييف هواء، نوافذ تعمل بالكهرباء، كمبيوتر بلوحة القيادة، نظام صوتي 4 سماعات، راديو CD، USB، مخرج للصوت AUX، توصيل الهاتف بالسيارة بلوتوث.
الفئة الثانية Luxury
بالإضافة إلى ما سبق تتمتع الفئة الثانية بـ جنوط مقاس 15 بوصة (سبور) بدلاً من المعدن، فيما يأتي تنجيد المقاعد (جلد) بدلاً من القماش، وتتوفر أيضًا فتحة سقف تنزلق وتفتح كهربائيًا، التحكم في الراديو من عجلة القيادة، زجاج خلفي معتم.
يتمتع الإصدار الأعلى من Luxury وهو (Luxury with Accessories) بوجود كاميرا خلفية، وفي الداخل توجد شاشة لمس تستقر في منتصف لوحة القيادة.
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