

«نيسان» تسعى لتوحيد مكونات السيارات الكهربائية مع «رينو» «نيسان» تسعى لتوحيد مكونات السيارات الكهربائية مع «رينو»

قال اشواني جوبتا الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة نيسان موتور، إن شركته ستعمل على توحيد مكونات السيارات الكهربائية ومشاركتها مع رينو، واصفًا الكهرباء بأنها العمود الفقري الجديد للشركة بينهما.







أضاف لرويترز، إن نيسان تشارك بالفعل منصات ومحركات ومكونات مع رينو وميتسوبيشي لكن هذه الجهود “بلغت أقصى ما ينبغي أن نفعله”.

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أكد أن التركيز سينصب على مشاركة البطاريات والمحركات الكهربائية والهندسة الإلكترونية.وأوضح جوبتا إن الكهرباء لن تشكل تحديًا في الإمدادات بسبب مصادر نيسان العالمية للمكونات. وقال إن لديها مصادر للبطاريات في الصين واليابان وأوروبا والولايات المتحدة.7.8 مليون سيارة إجمالي مبيعات التحالف في 2020يشار إلى أن التحالف باع معًا أكثر من 7.8 مليون سيارة العام الماضي، بانخفاض حوالي 23٪ عن عام 2019 حيث تضررت الشركات من كورونا.ستشارك نيسان – إحدى أوائل شركات تصنيع السيارات في العالم التي تتبنى السيارات الكهربائية بالكامل بطراز ليف- منصة أريا الكهربائية بالكامل القادمة مع رينو.تعد البطاريات من أغلى مكونات السيارات الكهربائية، حيث تمثل المواد الخام الجزء الأكبر من التكلفة. ومع ذلك، كان تطوير البطاريات أحد أضعف النقاط في التحالف الذي استمر لأكثر من 20 عامًا، حيث تقوم كل من نيسان ورينو بتوفير البطاريات بشكل منفصل.قال الرئيس التنفيذي لشركة رينو لوكا دي ميو هذا الشهر إن الشركتين تجريان محادثات لزيادة التعاون باستخدام نفس تقنية البطاريات، وقال جوبتا إنهما اتفقا على المواصفات المشتركة للبطاريات.قال جوبتا أيضًا إنه بينما كان الحفاظ على تميز كل علامة تجارية أمرًا مهمًا في التحالف، فإن صانعي السيارات سوف يتشاركون “لإزالة ازدواجية الموارد”.نيسان تتوقع بيع مليون سيارة كهربائية سنويًاقالت نيسان، ثاني أكبر صانع سيارات في اليابان من حيث المبيعات، إنها ستعمل على تزويد جميع الموديلات الجديدة بالكهرباء في الأسواق الرئيسية بحلول أوائل 2030. وتتوقع مبيعات سنوية لأكثر من مليون سيارة كهربائية بحلول نهاية السنة المالية 2023.