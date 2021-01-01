

تعرف على أسعار السيارات الكهربائية المستعملة في مصر تعرف على أسعار السيارات الكهربائية المستعملة في مصر

تتواجد في مصر أعداد من السيارات الكهربائية المختلفة منها سيارات جديدة وأخري سيارات مستعملة ، و يقدم لكم موقع ايجيبت اوتوموتيف أسعار موديلات السيارات الكهربائية المستعملة فى السوق المصرى :







فيات 500e

تقدم فيات 500e بمحرك كهربائي واحد بقوة 42 كيلو واط بالساعة , والذي يولد قوة 118 حصان , و يمكن السيارة الصغيرة من التسارع من 0-100 كم/الساعة في خلال 9 ثواني , و الوصول لسرعة قصوي 150 كم/الساعة , و يمكن للسيارة ان تقطع مسافة 320 كم في الشحنة الواحدة و يأتى سعرها 265 ألف جنيه موديل 2017.

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فورد فوكس الكتريكيبلغ قوة البطارية فورد فوكس الكتريك 33.5 كيلو وات في الساعة و تولد ما يزيد بنسبة خمسين بالمائة من الطاقة عن البطارية السابقة التي تبلغ قدرتها الكهربائية 32 كيلو وات في الساعة مما يمكن Focus الكهربائية من السير لمسافة 225 كيلو مترًا، و يأتى سعر السيارة 420 ألف جنيه موديل 2017.فولكس فاجن e golfوتعمل السيارة ببطارية بقوة 24 كيلووات/ساعه وهي من نوع ليثيوم ايون مع محرك كهربائي بقوه 115 حصان مما يتيح لها قطع مسافه سير في الشحنه الواحده : من 150الي 180 كم ، وتأتي السيارة مع فتيس مكون من سرعه واحده single speed وهو مختلف تماماً عن الفتيس التقليدي، و تتوفر السيارة المستعملة في السوق المصري بسعر 365 ألف جنيه موديل 2016مرسيدس بنز EQCتعتمد السيارة علي محركين كهربائين يعملان في وقت واحد ليعطي قوة 402 حصان، و765 نيوتن/متر من عزم الدوران تستمد تلك المحركات طاقتها من بطارية ليثيوم أيون 80 كيلوواط، حيث تستطيع السيارة قطع مسافة تتراوح بين 445 كم حتى 471 كم بالشحنة الكهربائية الواحدة،كما تتسارع السيارة الجديدة من حالة الثبات (0) إلى 100 كم/ ساعة، خلال 5.1 ثانية.و يأتي سعر مرسيدس بنز EQC مليون و750 ألف جنيه موديل 2020تيسلا موديل Xتستطيع تسلا موديل X السير حتى 365 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن، وتبلغ سرعتها القصوى 210 كم/س، ويمكنها التسارع من الثبات وحتى 100 كم/س في 5.2 ثانية، وسعتها التخزينية عند طي المقاعد الخلفية تصل إلى 2.180 لترًا، وتتوفر السيارة بسعر مليون و650 ألف جنيه موديل 2019وبي ام دبليو i3 ReXوتعمل بي إم دبليو i3 بمحرك كهربائي بقوة 125 كيلووات/170 حصان وتتمكن السيارة من التسارع حتى 100 كلم/س في غضون 7.3 ثانية، كما تصل إلى مدى سير 200 كلم وتتوفر السيارة بسعر 400 ألف جنيه موديل 2016هيونداي ايونكو تتوفر السيارة بمحرك 88 KW ، ويمكنها قطع مسافة 198 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن الذي يستغرق قرابة 4 ساعات و24 دقيقة بواسطة شاحن قدرته من 220/240فولت، أما عند استخدام شاحن سريع فيمكن الوصول إلى 90% من طاقتها في 33 دقيقة، و تتوفر السيارة بسعر 350 ألف جنيه موديل 2017