

بنفس الفئات الأربعة.. أسعار ومواصفات نيسان صني 2022 في السوق المصري بنفس الفئات الأربعة.. أسعار ومواصفات نيسان صني 2022 في السوق المصري

تتمتع السيارة نيسان "صني Sunny" المجمعة محليا بقاعدة جماهيرية كبيرة داخل السوق المصري منذ سنوات عديدة، فحتى شهر مارس الماضي احتفظت بمكانتها في المركز الثاني (بعد تويوتا كورولا) ضمن قائمة السيارات السيدان الأعلى مبيعًا في مصر، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات أو (أميك AMIC).



ويعود انتشارها الواسع لأسباب عديدة منها سعرها المقبول نوعًا ما بين الطرازات الأخرى، إلى جانب المساحة الداخلية الواسعة التي تتمتع بها، وهو ما يجعلها سيارة مناسبة للعائلات. وفي هذا التقرير نتعرف على أبرز مواصفات نسخة 2022 الجديدة.



الأسعار والفئات

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تنطلق صني في 2022 بنفس فئاتها الأربعة، حيث تأتي الأولى بناقل حركة يدوي لذلك تحمل اسم "مانيوال"، بينما الفئات الثلاثة الأخرى بناقل حركة أوتوماتيك.Maual185,000 جنيهStandard206,000 جنيهFull option219,500 جنيهSuper Salon230,500 جنيهمنظومة القوةتعتمد نيسان صني على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 108 حصان وأقصى عزم دوران 134 نيوتن متر، وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عن طريق ناقل حركة (يدوي) 5 سرعات في الفئة الأولى، أو (أوتوماتيك) في الفئات الثلاثة الأخرى، فيما يعمل الوقود بنظام مراقبة حقن الوقود إلكترونيًا ECCS.أما بخصوص أبعادها الخارجية وسعتها فهي كما يلي:الطول4425 ممالعرض1695 ممالارتفاع1500 ممقاعدة العجلات2600 ممأقل نصف قطر دوران5.3 مالخلوص الأرضي157 مم (الفئة الأولى)155 مم (باقي الفئات)مساحة صندوق الأمتعة490 لترسعة خزان الوقود41 لتروزن السيارة1,015كجم (الفئة الأولى)1,029 كجم (باقي الفئات)أنظمة السلامةتم تعزيز السيارة في جميع فئاتها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة، والتي يأتي على رأسها مجموعة دعم الفرامل تتضمن:فرامل مانعة للانغلاق ABSتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBDمساعد فرامل BAهذا إلى جانب تجهيز السيارة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام منع تشغيل المحرك للحماية من السرقة.وحصلت الفئة الرابعة الأعلى بينهم (Super Saloon) على مزايا إضافية مثل: حساس الركن، تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX.التجهيزات الخارجية والداخليةتستمر نيسان صني 2022 بنفس خطوط التصميم الخاصة بها في 2021، حيث تتوفر في 6 ألوان خارجية منها (الرمادي والذهبي والبرونزي والأحمر)، وتتفاوت التجهيزات الخارجية والداخلية من فئة لأخرى.. وفيما يلي أبرز المزايا والاختلافات بين فئاتها:الفئة الأولى ( 185 ألف جنيه)مصابيح ضباب أمامية، مرايا الأبواب بخاصية ضبط كهربائي + إشارات جانبية، جنوط حديدية مقاس 15 بوصة..أما في الداخل فيوجد تكييف يدوي، مروحة تبريد للمقاعد الخلفية، راديو، نظام صوت 4 سماعات، مخرج AUX، بلوتوث، 2 حامل أكواب أمامي + 2 خلفي.الفئة الثانية ( 206 ألف جنيه)تأتي الفئة الثانية بـنفس التجهيزات القياسية السابقة، فيما يتمثل الاختلاف الأساسي في طبيعة ناقل الحركة بفارق 21 ألف جنيه بين سعر الفئتين.الفئة الثالثة (219.5 ألف جنيه)تبدأ التجهيزات الإضافية من الفئة الثالثة التي حصلت (بالإضافة إلى ما سبق) على: جنوط رياضية (بدلاً من المعدنية) مقاس 15 بوصة، سبويلر خلفي، زجاج معتم للخصوصية، كاميرا خلفية.. وفي الداخل تأتي عجلة قيادة متعددة الوظائف تحتوي على تحكم بالصوت، شاشة لمس مقاس 7 بوصة، اتصال الهواتف الذكية عن طريق تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto.الفئة الرابعة (230.5 ألف جنيه)وأخيرًا تتفوق مزايا الفئة الرابعة بوجود مزايا إضافية مثل تعديل (وطي) مرايا الأبواب كهربائيًا، مؤشر انعطاف LED، مفتاح ذكي للأبواب، نظام Follow me الذي يوفر إضاءة أمامية لحين الدخول للمنزل ثم تنطفئ المصابيح تلقائيًا..فيما تتمتع المقصورة الداخلية بتجهيزات منها: تحكم بلوتوث في عجلة القيادة متعددة الوظائف (مع التحكم بالصوت)، زر تشغيل/إيقاف المحرك، تكييف هواء أوتوماتيك (بدلاً من اليدوي)، عدادت متطورة، تطعيمات كروم داخلية، لإضاءة خلفية للقراءة.