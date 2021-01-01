السعودية .. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن فيروس كورونا

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صورة الخبر: وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم السعودية

أصدرت وزارة التعليم السعودية، قرارا عاجلا بشأن فيروس كورونا حيث شددت على جميع قطاعاتها بضرورة إعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد لمنسوبي القطاعات التابعة والمتعاملين معها، والتنسيق مع القطاع الصحي بالمنطقة المحافظة بشكل عاجل.

وبحسب صحيفة الوئام ، فإن هذا القرارا يأتي إنفاذا للأمر السامي الكريم ، القاضي الفقرة رقم (۱) بما نصه " قيام كل الجهات في القطاع الحكومي والخاص باتخاذ ما يلزم لحث العاملين لديها والمتعاملين معها على أهمية أخذ اللقاح.

وأبانت الصحيفة قائلة : على أن تبدأ تلك الجهات في إشعار العاملين فيها والمتعاملين معها أن أخذ اللقاح سيكون من بين الإجراءات الاحترازية لتمكين العاملين فيها والمتعاملين معها من دخول مقارها.

كما كلف نائب وزير التعليم السعودي بمتابعة إدارات التعليم بهذا الخصوص، ونائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار متابعة ما يخص الجامعات، و مساعد الوزير متابعة ما يخص جهاز الوزارة ،ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني متابعة ما يخص المؤسسة، والرفع بتقارير أسبوعية كل فيما يخصه عما تم إنجازه في كل قطاع

المصدر: elbalad

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