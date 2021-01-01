شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي



رمضان صبحي رمضان صبحي



وجه الإعلامي احمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز بسبب ادائه في مباراة الفريق امس امام إنيمبا النيجيري والتي انتهت بنتيجة 1 - 1 علي ملعب إنيمبا سبورت ستاديوم ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.







وأكد شوبير في تصريحات اذاعية أن رمضان صبحي قدم مباراة من اسوأ مبارياته امام فريق انيمبا النيجيري، لافتا إلى ان تركيز رمضان صبحي غائب.







وأضاف ان صبحي عليه ان يصب تركيزه داخل الملعب فقط حتى يتمكن من تحقيق اهدافه، منوها إلى أن رمضان صبحي لديه مشوار مهم للغاية مع المنتخب الاوليمبي في أولمبياد طوكيو ولذلك عليه التركيز في الملعب بشكل أكبر.







وأوضح أن عبدالله السعيد نجم بيراميدز صنع فارقا كبيرا فور نزوله للملعب وتمكن من صناعة فرص جيدة والوصول لمرمي الفريق المنافس.







واكمل ان اداء احمد الشناوي حارس مرمى الفريق كان جيدا على الرغم من حزنه لاصابته خلال المباراة.

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وتعادل فريق بيراميدز مع منافسه إنيمبا النيجيري بنتيجة 1 - 1 في المباراة التي أقيمت، مساء امس علي ملعب إنيمبا سبورت ستاديوم ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.







سجل هدف بيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، ثم تعادل إنيمبا في الدقيقة 40 عن طريق انايو.