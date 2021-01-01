بالصور.. مشاجرة بين إداري المصري ودكة الزمالك

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صورة الخبر: مشاجرة بين إداري المصري ودكة الزمالك
مشاجرة بين إداري المصري ودكة الزمالك

حالة من الغضب سيطرت على دكة بدلاء المصري البورسعيدي، عقب احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك في الدقيقة الأخيرة من المباراة، مساء اليوم الإثنين على استاد الإسكندرية، ضمن الجولة 24 بالدوري الممتاز.

واحتسب محمود البنا حكم المباراة ركلة الجزاء في الدقيقة 90+6 بينما كانت النتيجة 2-2.

وتبادل أحد إداريي النادي المصري الشجار مع عدد من المتواجدين بدكة بدلاء الزمالك، بالإضافة إلى الحكم الرابع.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 90+8، ليمنح الزمالك فوزا قاتلا عزز من موقعه في صدارة جدول الدوري برصيد 54 نقطة.

صورة الخبر: مشاجرة بين إداري المصري ودكة الزمالك

المصدر: kooora

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