كشف الدكتور شوقي السعيد، الفقيه القانوني، مصير السفينة «إيفرجيفن»، بعد الحكم المحكمة الاقتصادية بالتحفظ عليها.
وقال «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، الإثنين، إن «المحكمة أصدرت قرارًا برفض تظلم الشركة المالكة للسفينة لإلغاء أمر الحجز، وهو ما يعني عدم قدرة السفينة على المغادرة»، لافتًا إلى أن أمر الحجز سارٍ على السفينة والبضائع المحملة عليها.
وتابع: «السفينة لن تستطيع المغادرة دون إجراء تسوية مع هيئة قناة السويس»، مؤكدا أن «أفضل حل للشركة المالكة إنهاء النزاع بالتصالح العادل، قبل إصدار الحكم النافذ من المحكمة الابتدائية يوم 5 يونيو بتثبيت الحجز».
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فقيه قانوني يكشف مصير السفينة «إيفرجيفن» بعد قرار التحفظ عليها
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق