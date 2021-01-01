ماذا لو تعرضت مصر لجفاف طبيعي بالتزامن مع الملء الثاني لسد النهضة؟ وزير الري يُجيب



وزير الري وزير الري

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، السيناريوهات التي وضعتها الدولة للتعامل مع موسم الفيضانات سواء كانت شديدة أو متوسطة أو بسيطة.



قال «عبدالعاطي» خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المُذاع على قناة «ON E»، إن السيناريو الأول يكون الفيضان خلاله عالي وبالتالي منسوب بحيرة السد العالي مرتفعة، وبالتالي ليس هناك مشكلة.



أضاف: «أما السيناريو الثاني فيكون الفيضان فيه متوسط ومنسوب البحيرة متوسط، وبالتالي يتم سحب المياه المسحوبة سيتم تعويضها من مخزون المياه في السد العالي».

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أما عن السيناريو الثالث فأوضح أنه سيناريو الجفاف بمعنى حدوث جفاف طبيعي، وذلك في حالة مجيء الفيضان بمستوى أقل من المتوسط بالإضافة إلى تخزين سد النهضة، وبالتالي يكون الجفاف مضاعف، مشيرًا إلى أنه السيناريو الذي قد نتأثر به ولكن سنكون قادرين على امتصاص جزء كبير من هذا التأثير.وأكد وزير الري على إصرار مصر على عقد اتفاق ملزم قبل الملئ الثاني للسد رغم قدرتنا على امتصاص التأثيرات، موضحًا أن الأمور المتعلقة بسد النهضة لن تكون على مدار سنة فقد بل هي ممتدة على مدار سنوات مقبلة.