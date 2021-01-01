ماذا لو تعرضت مصر لجفاف طبيعي بالتزامن مع الملء الثاني لسد النهضة؟ وزير الري يُجيب

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، السيناريوهات التي وضعتها الدولة للتعامل مع موسم الفيضانات سواء كانت شديدة أو متوسطة أو بسيطة.
قال «عبدالعاطي» خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المُذاع على قناة «ON E»، إن السيناريو الأول يكون الفيضان خلاله عالي وبالتالي منسوب بحيرة السد العالي مرتفعة، وبالتالي ليس هناك مشكلة.
أضاف: «أما السيناريو الثاني فيكون الفيضان فيه متوسط ومنسوب البحيرة متوسط، وبالتالي يتم سحب المياه المسحوبة سيتم تعويضها من مخزون المياه في السد العالي».
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