شددت هيئة الدواء المصرية على ضرورة عدم استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية، واستشارة الطبيب أو الصيدلي، في طريقة الاستخدام السليمة، وذلك بعد اكتشاف 3 إصابات بالفطر الأسود.
وكانت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أصدرت تحذيرا ليس الأول من نوعه، لتوعية المواطنين بالحذر من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، لما يسببه من ضعف المناعة، وقدرة الجسم على مواجهة الميكروبات، إلى جانب أن الميكروب يصبح مقاوما للدواء الأصلي، الذي كان يستخدم في علاج العدوى التي يتسبب فيها، ويؤدي للإصابة بالفطر الأسود.
وأكدت الهيئة، في بيان أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، أو استخدامها بشكل خاطئ، يوفر الفرصة للبكتيريا، لأن تعتاد على تأثير هذه المضادات وتتكيف معها، وبهذا تتكون سلالات أكثر قوة، لديها القدرة على مقاومة المضادات الحيوية، كما أن علاج العدوى التي تسببها سلالات البكتيريا المقاومة أصعب وأكثر تكلفة، وبعض الحالات لا يمكن علاجها وقد تنتهي بالوفاة.
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التعليقات على بعد اكتشاف 3 إصابات بالفطر الأسود.. هيئة الدواء المصرية تصدر تحذيرا بشأن المضادات الحيوية
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