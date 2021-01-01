اعترف في فيديو.. ضبط متسول جمع 50 ألف جنيه خلال شهر رمضان



متسول جمع 50 ألف جنيه متسول جمع 50 ألف جنيه

نجح ضباط مباحث الدقهلية، في إلقاء القبض على متسول بعد ظهوره في مقطع فيديو، يعترف خلاله بتحصيل مبلغ ٥٠ ألف جنيه خلال شهر رمضان من أعمال التسول.

أمن الدقهلية



وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد برصد المتابعة لموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، تداول مقطع فيديو لشخص مسن يرتدي جلباب، ويقوم بتجميد عملات ورقية ومعدنية مختلفة الفئات من إحدى المحال، ويتحاور مع القائم بالتصوير حول قيامه بالتسول، وتحصله على إيراد يومي ١٢٠٠ جنيه، وجمع ٥٠ ألف جنيه خلال شهر رمضان.



فحص وتحديد هوية المتهم

قد يعجبك أيضا...

وبالفحص تم تحديد هوية الشخص الظاهر بالفيديو، ويدعى ناصر ق. م. ٥٦ سنة - بدون عمل، ومقيم بشارع جمال عبد الناصر دائرة قسم أول المنيا، وحاليا مقيم شارع أولاد عبد الغاز بندر طلخا، والسابق اتهامه في 5 قضايا "تسول، وسرقة وسائل النقل، ونشل، ومخدرات، وآداب عامة"، آخرها القضية رقم ٩٧ لسنة 2003 جنح قسم سرس الليان المنوفية تسول.ضبط المتهموتمكن ضباط المباحث من ضبط المذكور أثناء قيامه باستجداء المارة في أحد شوارع طلخا، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ 100 جنيه عملات ورقية ومعدنية، وبمواجهته اعترف بقيامه بالتسول واستجداء المارة.محضر الواقعةوتحرر عن ذلك المحضر رقم 5365 لسنة 2021 جنح مركز طلخا، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.