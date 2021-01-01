اعترف في فيديو.. ضبط متسول جمع 50 ألف جنيه خلال شهر رمضان

نجح ضباط مباحث الدقهلية، في إلقاء القبض على متسول بعد ظهوره في مقطع فيديو، يعترف خلاله بتحصيل مبلغ ٥٠ ألف جنيه خلال شهر رمضان من أعمال التسول.
أمن الدقهلية
وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد برصد المتابعة لموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، تداول مقطع فيديو لشخص مسن يرتدي جلباب، ويقوم بتجميد عملات ورقية ومعدنية مختلفة الفئات من إحدى المحال، ويتحاور مع القائم بالتصوير حول قيامه بالتسول، وتحصله على إيراد يومي ١٢٠٠ جنيه، وجمع ٥٠ ألف جنيه خلال شهر رمضان.
فحص وتحديد هوية المتهم
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