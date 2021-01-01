مصر للطيران: تطبيق إجراءات جديدة للمسافرين إلى السعودية

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مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران، العمل بإجراء جديد للمسافرين إلى السعودية، من الفئات المستثناة من السعوديين والدبلوماسيين والكوادر الطبية المسموح لهم بدخول المملكة، في ظل قرارات السعودية بمنع سفر وصول المسافرين القادمين من مصر.

وأكدت مصادر بشركة مصر للطيران، أن الشركة تلقت إشارة من سلطات الطيران المدني السعودي، بضرورة تسجيل المسافرين المحصنين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة، بياناتهم الخاصة بالتحصين إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية المخصصة لها.

وأضافت المصادر أن ذلك الإجراء سيساهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول، لمن أتم كافة الإجراءات النظامية للقدوم للمملكة، مشيرًا إلى أن تلك البوابة ستسهم في ربط معلومات المسافرين مباشرة مع تطبيق "توكلنا"، لإنهاء إجراءات دخول جميع القادمين إلى المملكة من كافة المنافذ الدولية للمملكة الجوية والبحرية والبرية من الدول، التي لم يتم تعليق القدوم منها.

تأتي تلك الخدمة بمشاركة كل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني السعودي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ووزارة الصحة.

المصدر: مصراوي

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