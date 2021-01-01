سكاي سبورتس: ريال مدريد يعرض هازارد وبيل للبيع



هازارد هازارد

ينوي ريال مدريد الاستماع للعروض المقدمة لضم إدين هازارد وجاريث بيل خلال الصيف الجاري، بحسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".



وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الإثنين في تقرير لها أن ريال مدريد ينوي عرض هازارد وبيل ولوكا يوفيتش للبيع هذا الصيف.



ويريد ريال مدريد الاستفادة من المكاسب المادية التي تتحقق من بيع الثلاثي في دعم رغبته في استقدام كيليان مبابي من باريس سان جيرمان وإيرلينج هالاند من بروسيا دورتموند.

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وضربت الإصابات مسيرة هازارد الذي انضم لريال مدريد محملا بأمال تعويض رحيل كريستيانو رونالدو، لكنه لم يسجل سوى 5 أهداف منذ انضمامه من تشيلسي قبل موسمين مقابل 130 مليون جنيه إسترليني.وشارك هازارد خلال تلك الفترة في 43 مباراة فقط، وغاب حتى عن المباراة الأخيرة لريال مدريد هذا الموسم ضد فياريال بسبب الإصابة.كما لا ينوي ريال مدريد منح المزيد من الفرص لجاريث بيل الذي قضى هذا الموسم معارا لتوتنام هوتسبرز.ونفس الأمر بالنسبة ليوفيتش الذي لم يترك بصمة مع ريال مدريد ليعود معارا إلى فريقه إينتراخت فرانكفورت.وأنهى ريال مدريد موسمه الصفري بخسارة الليجا لصالح أتليتكو مدريد بفارق نقطتين، بعدما ودع نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد تشيلسي.وقد لا تنتهي المصائب عند هذا الحد، حيث لاتزال الشكوك موجودة حول مستقبل زين الدين زيدان المدير الفني والذي أعلن أنه سيجتمع بالإدارة لمناقشة مستقبل الفريق.