تحذير شديد اللهجة من الكاف لـ الأهلي ونهضة بركان قبل السوبر الإفريقي

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حذر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " ناديى الأهلى ونهضة البركان المغربي طرفي نهائي السوبر الإفريقي من اختراق نظام الفقاعة الطبية المقرر تطبيقه قبل المباراة بـ 72 ساعة كاملة لمواجهة انتشار فيروس كورونا .



ويلتقي النادي الأهلى أمام نهضة بركان المغربي مساء الجمعة المقبل فى نهائى السوبر الأفريقى باستاد حمد بن جاسم بالدوحة .



وتوعد الكاف عدم الملتزمين بتوقيع عقوبات قوية فى حال اختراق نظام الفقاعة الطبية التى سيطبيقها قبل انطلاق المباراة بثلاثة أيام .

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ويأمل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف " فى خروج مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي في أفضل شكل ممكن ، وتكون مباراة قوية بين الفريقين تليق بسمعة ومكانة الكرة الإفريقية فى كل مكان.وقرر الكاف خضوع الأهلي ونهضة بركان لنظام الفقاعة الطبية قبل المباراة بثلاثة أيام "٧٢ ساعة" وهو ما يشير إلى وصول الفريقين إلي قطر في موعد أقصاه ٢٥ مايو؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.كما قرر الكاف خضوع الفريقين إلي مسحة طبية تحت إشراف الاتحاد الأفريقي، وذلك قبل المباراة بـ ٤٨ ساعة.وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين طاقم التحكيم المقرر إدارته لمباراة السوبر الأفريقي المقرر لها يوم 28 مايو الجاري والتي تجمع بين الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي ونهضة بركان حامل لقب كأس الكونفيدرالية.ويدير الجزائري مصطفى غربال اللقاء حكماً للساحة بمعاونة عبد الخالق تشيال وموكرين جراوري فيما يجلس عبد الرحمن بن الجاسم حكما للفيديو.ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي باعتباره بطل مسابقة دوري أبطال إفريقيا فى نسختها الماضية بعد الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف ، بينما فاز نهضة بركان المغربي بلقب الكونفيدرالية عقب تغلبه على بيراميدز فى المباراة النهائية بهدف دون رد .