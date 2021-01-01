تفاصيل جلسة التجمع الخامس بين ساسى وبيراميدز

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دخل مسئولو نادى بيراميدز فى مفاوضات جادة مع التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك للحصول على خدماته فى ظل عدم وصول نظرائهم فى القلعة البيضاء لأتفاق مع اللاعب لتجديد تعاقده مع الفريق الأبيض بشكل رسمى .



وشهدت الأيام الماضية جلسة جمعت ساسى مع عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادى بيراميدز فى إحدى فنادق منطقة القاهرة الجديدة " التجمع الخامس " للاتفاق على كافة التفاصيل المادية والتعاقدية التى سيحصل عليها فى حل إتمام صفقة إنتقاله للفريق السماوى.



وعلم صدى البلد أن بيراميدز قدم عرضا لساسى للحصول على مليون و800 ألف يورو سنويا خالصة الضرائب لاغرائه بالتوقيع للفريق السماوي .

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ويحصل ساسى على مليون و400 الف يورو فى عقده الحالى الذى ينتهى بنهاية الموسم مع الزمالك .وتعاني خزينة الزمالك من أزمة مالية كبيرة تحول دون تلبية إدارة النادى مطالب ساسى المالية وحصوله على 2 مليون و400 ألف يورو فى الموسم نظير التجديد خالصة الضرائب مع حصوله على مستحقاته كاملة ومقدم عقده عن الموسم الجديد خلال التوقيع على العقد الجديد الأمر الذى قوبل بالرفض من اللجنة .وأصرت تجديد عقد الدولي التونسي بنفس القيمة التي يحصل عليها فى الموسم الأخير، خاصة أن تدبير مايوازي 50 مليون جنيه تقريباً فى الموسم الواحد لدفعهم أمر أكبر من قدرات خزينة النادى بالإضافة لما سيتبعه من أزمات بين اللاعبين ، وبالتالي ما يطلبه هو نوع من التعجيز فقط.وكان مهند عون وكيل أعمال ساسى قد اعترض في وقت سابق على المفاوضات مع إدارة النادى بدعوى تلقيه عروضا مغرية من أحد الأندية الخليجية وتحديداً ناديى الوحدة الإماراتي والدحيل القطرى فضلًا عن محاولات مسؤولي بيراميدز لإقناعه بالتوقيع للفريق السماوي .وتلقى مسئولو نادى الزمالك صدمة قوية بعدما أكد عون أن تعاقد فرجانى ساسى مع القلعة البيضاء ينتهى يوم 26 يونيو المقبل وليس بنهاية الموسم الجارى .ويأمل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أن يستمر ساسى بقميص الفارس الأبيض حتى نهاية الموسم الحالى مع شهر سبتمبر القادم خاصة وانه يعتبر من الأعمدة الرئيسية لقوام فريقه ، كونه يمتلك قدرات فنية وبدنية مميزة .وعلم صدى البلد أن اللجنة المؤقتة ستخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للحصول على استثناء يسمح ببقاء ساسي مع الزمالك حتى نهاية الموسم المحلي رغم أن عقد اللاعب ينص على رحيله في يونيو.