تضع اللجنة التنفيذية الجديدة المكلفة بإدارة شئون الزمالك ملف مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار لنادى جالاتا سراى التركى فى مقدمة الملفات المطروحة على مائدة اجتماع المجلس المقرر له السادسة مساء غد الثلاثاء بالقلعة البيضاء .
وقررت اللجنة التنفيذية للزمالك برئاسة حسين لبيب استدعاء مصطفى محمد فى أقرب فرصة يتواجد بها بالقاهرة لمعرفة رغبته بشأن الاستمرار مع نادى جالاتا سراى التركى الذى يملك حق استعارته لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون يورو بجانب حق شراء عقده مقابل سداد 4 ملايين يورو أخرى للقلعة البيضاء .
ويحق لـ مصطفى محمد بنهاية ديسمبر الجارى رفض شراء جالاتا سراي لعقده حال تلقيه عروضا أخرى على أن يرحل عن النادى التركى بنهاية الموسم المقبل حيث انضم للفريق فى يناير الماضى .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لجنة الزمالك الجديدة تستدعي مصطفى محمد لهذا السبب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق