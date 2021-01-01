لجنة الزمالك الجديدة تستدعي مصطفى محمد لهذا السبب



مصطفى محمد مصطفى محمد

تضع اللجنة التنفيذية الجديدة المكلفة بإدارة شئون الزمالك ملف مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار لنادى جالاتا سراى التركى فى مقدمة الملفات المطروحة على مائدة اجتماع المجلس المقرر له السادسة مساء غد الثلاثاء بالقلعة البيضاء .



وقررت اللجنة التنفيذية للزمالك برئاسة حسين لبيب استدعاء مصطفى محمد فى أقرب فرصة يتواجد بها بالقاهرة لمعرفة رغبته بشأن الاستمرار مع نادى جالاتا سراى التركى الذى يملك حق استعارته لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون يورو بجانب حق شراء عقده مقابل سداد 4 ملايين يورو أخرى للقلعة البيضاء .



ويحق لـ مصطفى محمد بنهاية ديسمبر الجارى رفض شراء جالاتا سراي لعقده حال تلقيه عروضا أخرى على أن يرحل عن النادى التركى بنهاية الموسم المقبل حيث انضم للفريق فى يناير الماضى .

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كما ترغب اللجنة فى التعرف على هوية العروض التى تلقاها مصطفى محمد مع تردد أنباء عن وجود عروض إنجيزية وفرنسية للمهاجم الشاب للمنتخبين الأولمبى والأول .ونجح مصطفى محمد فى تقديم أوراق اعتماده بقوة منذ انتقاله لنادى جالاتا سراى التركى فى يناير الماضى حيث خاض 17 مباراة مع الفريق سجل 9 أهداف خلالها بواقع 8 فى الدورى و1 فى الكأس .وكشف مصطفى جنكيز رئيس نادى جالتا سراى على أن مصطفى محمد مستقبل هجوم النادى وسواء تم انتخابه لرئاسة النادى أم لم يحدث سيتم تفعيل بند شراء البلدوزر المصري من الزمالك وسداد 4 ملايين يورو .وقال جنكيز إن جالاتا سراى سيحصل على رقم مالى غير مسبوق حال التفكير فى بيع مصطفى محمد لاى نادى أوروبى آخر.