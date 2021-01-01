اعرف نقطة ضعفك من برجك.. الحمل متهور والسرطان بيمشى ورا قلبه والحوت خيالى



علم الأبراج علم الأبراج

داخل كل شخص فينا نقاط قوة تعمل كقوة دفع له لتحقيق ما يتمناه، وأيضًا لا يوجد شخص لا يمتلك نقاط ضعف، ربما تكون سببًا في ارتكابه الكثير من الأخطاء أو تعطيله عن الوصول إلى أهدافه، وفي كثير من الأحيان تكون نقاط الضعف مجهولة لصاحبها فلا يمكنه السيطرة عليها أو إخفائها عن الآخرين، وهو ما يتطلب قراءة في علم الأبراج لتسهيل المهمة على الكثيرين.



ونقدم في هذا التقرير نقاط الضعف التي يمتلكها كل شخص حسب برجه الفلكي، لمساعدته في السيطرة عليها في المواقف المختلفة، وذلك وفقا لتقرير منشور على موقع Astroligion.



الحمل: التهور

مواليد برج الحمل هم أشخاص رائدون ولديهم الكثير من الشغف، لكن نقطة ضعفهم هو التهور والاندفاع إلى حد كبير، ومن الصعب عليهم التحكم في عواطفهم إذا ما حاول أي شخص النيل من مشاعرهم.

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برج الثور: حب الطعاممولود برج الثور هو شخص مخلص، يفضل الاستقرار والأمان والروتين، يقدر الجمال، لكنه شخص عنيد للغاية، نقطة ضعفه هي الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر، الأمر الذي يجعلهم عرضة للسمنة.برج الجوزاء: الصراحةيتمتع برج الجوزاء بقدرة على التواصل مع الآخرين وتكوين شبكات تواصل اجتماعي واسعة، لكن صراحته المبالغ فيها قد تتسبب في الكثير من المشكلات له .برج السرطان: العاطفة القويةبرج السرطان هو برج عاطفى للغاية، تتحكم عواطفه في تصرفاته بشكل كبير، وهو ما يجعله فاقد السيطرة على أوامر قلبه، حتى لو كان عقله يعرف جيدًا أن هذا الأمر لن يكون خيرًا له وسيتسبب له في الضرر.برج الأسد: الحاجة إلى الاهتمامبرج الأسد من الأبراج التي تستمتع بكونها داخل دائرة الضوء، لذلك إذا تم تجاهلهم سيشعرون بالدمار النفسي ويشعرون بالضعف الشديد.برج العذراء: القلق المفرطبرج العذراء من الأبراج التي تهتم بالتفاصيل وتنشغل بتحليل كل شيء حولها، لذلك يتسبب هذا الهوس في شعورهم الدائم بالقلق والعصبية.برج الميزان: إرضاء الناسمواليد الميزان يقدرون الجمال وهم صناع السلام في العالم، لا يحبون الصراع لكنهم فاشلون في اتخاذ القرارات بسبب رغبتهم الدائمة في إرضاء الجميع من حولهم.برج العقرب: الغيرةبرج العقرب إذا أحب شعر بالغيرة الشديدة وهو ما قد يدفعهم إلى إيذاء أنفسهم، إذا ما حاولوا كتمان مشاعرهم .القوس: الحماقةالقوس يحب الحرية والاستكشاف والمغامرة، ولديهم طبيعة متفائلة ولكن في نفس الوقت، هم مندفعون للغاية، وهو ما يجعلهم يتلفظون بكلمات قد تجعلهم يخسرون الكثير من العلاقات حولهم.برج الجدي: حب العملبرج الجدي مجتهد ومنظم للغاية ومع ذلك، فهم أيضًا لا يحبون تضمين المرح في وقتهم، ولا يرون ضرورة في الحصول على بعض الراحة أو الترفيه، فالاستمرار في العمل أولوية بالنسبة لهم.برج الدلو: الشكبرج الدلو أحد الأبراج التي تتمتع بالود واللطف والميل إلى أفعال الخير، لكنهم شخصيات لديها قدر كبير من الشك، وهو ما يجعلهم يعيشون في وسواس مستمر تجاه كل ما يحدث حولهم.برج الحوت: الهروب من الواقعبرج الحوت حساس وحالم، يضع احتياجات الآخرين فوق احتياجاته، لكنهم يميلون إلى الهروب من الواقع إلى عالمه الخاص، ويجدون صعوبة في التحكم في عواطفهم.