موضة طلاء أظافر 2021.. الفرينش الملون وألوان النيون الأبرز

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صورة الخبر: موضة طلاء أظافر 2021
موضة طلاء أظافر 2021

يختلف هذا الصيف كثيرًا عن الموسم الماضي، حيث بدأ البعض في الخروج من منازلهم قليلًا مقارنة بالعام الماضي، لذا اختلفت الموضة أيضًا باختلاف الوضع، ولأن طلاء الأظافر يعد أحد أهم الأشياء التي تهتم بها الفتيات للحصول على إطلالة أنثوية أنيقة، إليك نقلًا عن موقع "whowhatwear" موضة طلاء أظافر 2021.

الفرينش الملون
يعتمد المانيكير الفرنسي الكلاسيكي الذي يطلق عليه اسم "فرينش" على طلاء أطراف الأظافر باللون الأبيض، مع وضع طبقة شفافة فوقها، إلا أن أشكاله اختلفت كثيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، فعلى سبيل المثال كان "الفرنش مون" أحدث تقاليع طلاء الأظافر فى 2020، بينما ظهرت هذا العام موضة الفرينش الملون.
تقول جينا إدواردز، خبيرة الأظافر الشهيرة: "شقت الأظافر الفرنسية طريقها إلى الواجهة بطريقة كبيرة، وأصبحت متعددة الألوان، وتحولت تلك البيضاء التقليدية إلى الكلاسيكيات."

وبينما يمكنك اختيار اللون الأبيض التقليدي، يمكنك أيضًا اختيار شيء أكثر حداثة بظلال مشرقة، والتي تتوقع بريتني بويس، فنانة الأظافر الشهيرة أن تحظى بشعبية هذا الصيف، وتقول إن الاتجاه يعتمد على استخدم الألوان الزاهية مثل البرتقالي النيون، والأرجواني الملكي الجريء، والأخضر الساطع.

ألوان النيون
ألوان النيون تسيطر على اتجاهات مكياج العيون فى 2021، ويبدو أنها تسيطر على موضة طلاء الأظافر أيضًا، وتقول "بويس": "ألوان النيون شيء تختاره زبائني الآن"، وتضيف: "فكري في اللون الأخضر الليموني الساطع والبرتقالي اليوسفي والوردي الساخن والأصفر النيون، وإذا كنت تفعلين ذلك كظلال كاملة على ظفرك، فاستخدمي طرفًا مستديرًا قصيرًا، أو شريطًا عموديًا بسيطًا."

الخطوط المائلة
تقول "إدواردز" إن الخطوط الثلاثية المائلة أو ذات الشكل الحر على الأظافر ستكون كثيرة أيضًا هذا الصيف. الشيء الرائع في هذا هو أنه يمكنك الإبداع وتجربة الألوان مثل النيون أو حتى الشرائط المعدنية.

التدرج بألوان زاهية
"فن الأظافر أومبري هو طريقة مثيرة لعرض ألوان متعددة ومتدرجة في وقت واحد"، كما تقول ميمي دي، وهي تعود إلى التسعينيات، ويبدو أن القليل من أزياء التسعينيات تشق طريقها أيضًا.

الألوان المبهجة
وأخيرًا، نتوقع أن ينجذب الناس نحو الألوان المبهجة التي تميز هذا الموسم الذي يرفع شعار البهجة والتفاؤل، لذا فكري في البرتقال والأصفر والوردي والأحمر الفاتح.

صورة الخبر: موضة طلاء أظافر 2021

صورة الخبر: موضة طلاء أظافر 2021

صورة الخبر: موضة طلاء أظافر 2021

المصدر: موقع "whowhatwear"

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