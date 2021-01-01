موضة طلاء أظافر 2021.. الفرينش الملون وألوان النيون الأبرز

يختلف هذا الصيف كثيرًا عن الموسم الماضي، حيث بدأ البعض في الخروج من منازلهم قليلًا مقارنة بالعام الماضي، لذا اختلفت الموضة أيضًا باختلاف الوضع، ولأن طلاء الأظافر يعد أحد أهم الأشياء التي تهتم بها الفتيات للحصول على إطلالة أنثوية أنيقة، إليك نقلًا عن موقع "whowhatwear" موضة طلاء أظافر 2021.
الفرينش الملون
يعتمد المانيكير الفرنسي الكلاسيكي الذي يطلق عليه اسم "فرينش" على طلاء أطراف الأظافر باللون الأبيض، مع وضع طبقة شفافة فوقها، إلا أن أشكاله اختلفت كثيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، فعلى سبيل المثال كان "الفرنش مون" أحدث تقاليع طلاء الأظافر فى 2020، بينما ظهرت هذا العام موضة الفرينش الملون.
تقول جينا إدواردز، خبيرة الأظافر الشهيرة: "شقت الأظافر الفرنسية طريقها إلى الواجهة بطريقة كبيرة، وأصبحت متعددة الألوان، وتحولت تلك البيضاء التقليدية إلى الكلاسيكيات."
وبينما يمكنك اختيار اللون الأبيض التقليدي، يمكنك أيضًا اختيار شيء أكثر حداثة بظلال مشرقة، والتي تتوقع بريتني بويس، فنانة الأظافر الشهيرة أن تحظى بشعبية هذا الصيف، وتقول إن الاتجاه يعتمد على استخدم الألوان الزاهية مثل البرتقالي النيون، والأرجواني الملكي الجريء، والأخضر الساطع.
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