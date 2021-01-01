عادت الأحذية الخشبية المعروفة بالقباقيب، لتتربع على موضة الأحذية عام 2021، حتى على منصات دور الأزياء العالمية.
وكانت بداية ظهور القباقيب الخشبية في سبعينيات القرن العشرين كأحذية بسيطة مريحة، وعادت القباقيب الخشبية العصرية التي يطلق عليها بالإنجليزية wooden mules الميول الخشبية، لتكون الأحذية السائدة فى ربيع وصيف هذا العام، فى كافة دور الأزياء العالمية، بداية من مصممة الأزياء البريطانية، ستيلا مكارتني إلى دور الأزياء الفرنسية، روجر فيفييه، وإيزابيل مارانت، وفقا لموقع العين الإماراتى.
وكانت بداية القباقيب الخشبية، من الهيبيين فى سبيعينات القرن الماضى، ومربي الحيوانات في أوروبا الشمالية، ومن المزارعين الهولنديين إلى فتيات الجيشا اليابانية، وتم الاعتماد عليها كأحذية رخيصة ومريحة للجنسين، ثم فقدت هذه المكانة وأصبحت أحذية نسائية عصرية.
وعادت القباقيب الخشبية هذا العام لتصبح هي الأحذية الأكثر شعبية والأكثر رواجاً، بعد مرور سنين عديدة.
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التعليقات على "القباقيب الخشبية" موضة الأحذية فى ربيع وصيف 2021.. صور
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