طريقة عمل الطحينة فى البيت بـ 5 خطوات فقط



طريقة عمل الطحينة طريقة عمل الطحينة

إعداد الأكلات من أكثر ما تهتم ربات البيوت بالبحث عنه، لذا تبحث الكثيرات منهن عن بعض الوصفات التي يمكنها مساعدتهن على التجديد من مائدة الطعام اليومية التي تقدمها كل منهن إلى أسرتها، ورغم أن هذا يعد من الخطوات الجيدة، إلا أن الطعام لا يعتمد فقط على الوجبات الرئيسية التي تزين المائدة، بل يجب أن يمتد الأمر أيضًا للاهتمام بالأطباق الجانبية التي تفتح شهية الجالسين على السفرة.



طريقة عمل الطحينة بأشكال جديدة ومبتكرة كتلك المقتبسة عن المطبخ الياباني غيرها، قد يكون أول شيء يطرأ على أذهان ربات البيوت عند التفكير في تقديم مقبلات مختلفة على مائدة طعامهن، ورغم أن التجديد مطلوب في بعض الأحيان، إلا أن هناك بعض أنواع المقبلات التي يفضل الجميع تناولها مع أكلات محددة، مثل الطحينة على سبيل المثال، التي تعد من الوصفات التي لا تعلم الكثيرات كيفية إعدادها، رغم سهولتها، وإليكِ في خطوات سهلة وبسيطة طريقة عمل الطحينة.

مقادير الطحينة

¼ كيلو من السمسم



5 فصوص كبيرة ثوم طازج ومفروم

قد يعجبك أيضا...

ملعقة كبيرة من الخلكمية مناسبة من الماء الدافئفلفل أسودملحكمونبقدونس طازج للتزيينفي البداية في طاسة غير لاصقة على النار، احضري كمية السمسم، وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا، ثم ارفعيه عن النار.ضعي كمية السمسم في الخلاط الكهربائي بعد التحميص، واضربيه جيدًا حتى يتحول إلى طحينة.احضري بولة مناسبة، وضعي فيها كمية الثوم الطازج المفروم، ثم كمية قليلة من الملح والفلفل الأسود وتعديلها فيم بعد حسب التذوق، وكمية الخل.اضيفي كمية الطحينة الموجودة إلى المكونات السابقة، وقلبيهم جيدًا حتى يمتزجوا جميعًا.احضري الماء الدافئ، وضعيه بالتدريج مع التقليب المستمر، واستمري في إضافة الماء بكمية قليلة في كل مرة، حتى الحصول على القوام المناسب، وبعدها يتم تقديم الطحينة بع تزيينها بالبقدونس الطازج.