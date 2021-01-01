طريقة عمل الطحينة فى البيت بـ 5 خطوات فقط

إعداد الأكلات من أكثر ما تهتم ربات البيوت بالبحث عنه، لذا تبحث الكثيرات منهن عن بعض الوصفات التي يمكنها مساعدتهن على التجديد من مائدة الطعام اليومية التي تقدمها كل منهن إلى أسرتها، ورغم أن هذا يعد من الخطوات الجيدة، إلا أن الطعام لا يعتمد فقط على الوجبات الرئيسية التي تزين المائدة، بل يجب أن يمتد الأمر أيضًا للاهتمام بالأطباق الجانبية التي تفتح شهية الجالسين على السفرة.
طريقة عمل الطحينة بأشكال جديدة ومبتكرة كتلك المقتبسة عن المطبخ الياباني غيرها، قد يكون أول شيء يطرأ على أذهان ربات البيوت عند التفكير في تقديم مقبلات مختلفة على مائدة طعامهن، ورغم أن التجديد مطلوب في بعض الأحيان، إلا أن هناك بعض أنواع المقبلات التي يفضل الجميع تناولها مع أكلات محددة، مثل الطحينة على سبيل المثال، التي تعد من الوصفات التي لا تعلم الكثيرات كيفية إعدادها، رغم سهولتها، وإليكِ في خطوات سهلة وبسيطة طريقة عمل الطحينة.
مقادير الطحينة
¼ كيلو من السمسم
5 فصوص كبيرة ثوم طازج ومفروم
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